Perotti espera anuncios antes de hablar de paritarias

Omar Perotti participó ayer del acto de asunción de Sergio Massa como nuevo ministro de Economía de la Nación. En este marco, el santafesino espera ser recibido en audiencia la semana que viene por Massa. Igualmente, el gobernador supeditó este martes la posibilidad de que su gobierno cambie de idea respecto de las paritarias y los conflictos de agentes estatales, médicos y docentes que atraviesan a la provincia por estas semanas.

En conferencia de prensa y consultado por El Litoral, Perotti dijo que comprende los reclamos pero que "la caja es una", y debe alcanzar para cubrir todas las necesidades. Aun así, antes de ratificar categóricamente la negativa de adelantar la discusión salarial, Perotti planteó implícitamente una suerte de compás de espera hasta conocer los anuncios de Massa.

"Estamos en una semana en la que va a haber anuncios; necesitamos saber de qué se tratan, necesitamos saber cómo las provincias reciben esas medidas y cómo van a impactar sobre la actividad de cada uno de nosotros. Seguramente con muchas de esas variables incorporadas, todos los sectores analizarán también este momento. Entiendo parte del reclamo y en dónde está instalado – dijo Perotti-, de la misma manera que ellos (los gremios) entienden que estamos en un momento de espera de acciones y de resultados. Y ojalá, de un equilibrio que pueda recuperar nuevamente el esquema cambiario y frenar la inflación para lograr una economía real que tenga la potencia que venía teniendo", planteó.

Perotti trazó un diagnóstico sobre la situación actual para justificar su resistencia a adelantar aumentos y a reabrir la discusión salarial. Habló de una caja única, y ello le valió la crítica de algunos legisladores del PJ, como Luis Rubeo. "Un gobernador peronista no pensaría en la caja; pensaría en los trabajadores. El gobierno provincial debe adelantar el aumento a sus trabajadores", posteó el legislador. Perotti atribuyó a la situación cambiaria "la alteración del poder adquisitivo y de la actividad productiva que se venía dando con normalidad". Y dijo no dudar sobre la necesidad de procurar que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, pero insistió con el argumento de la caja única. "No tenemos dudas de la necesidad de que el salario le gane a la inflación, y ése había sido el planteo cuando definimos nuestra política salarial. Por eso se pautó una revisión para fin de año; para corregir si veníamos con alguna deficiencia. La discusión – planteó Perotti- está en si se adelantan (las paritarias) o no. Nosotros tenemos una sola caja; de esa caja surgen los recursos para pagar al sector de la salud, de la seguridad, a todos los trabajadores públicos… De esa caja surge toda la política alimentaria para los sectores más débiles y vulnerables y que tienen y han tenido siempre frente al recrudecimiento de la inflación, el mayor perjuicio. Allí tenemos que estar muy fuertes", planteó. "Los ingresos son los mismos pero el gasto es mayor - continúo-. Nos pasa a nosotros como le pasa a una familia. Tenemos la responsabilidad de mantener ese equilibrio y de llevar esta situación donde los que más tienen hagan un esfuerzo mayor; y nosotros, tratar de cuidar al máximo cada recurso que tenemos. Y seguir dialogando, porque el despliegue de herramientas que tenemos en la provincia como la Billetera Santa Fe y el boleto gratuito ayudan y mucho a una coyuntura difícil", comentó. A los reclamos de docentes, médicos y empleados públicos se sumó en las últimas horas la posición de la conducción local de la CGT. Su titular, Claudio Ghirardi, respaldó los planes de lucha y reclamó también el adelanto de la discusión salarial.