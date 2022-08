Pese a la lluvia, los docentes se manifestaron en la Regional

La segunda jornada de paro docente en el sector público y privado volvió a tener este miércoles un alto acatamiento tanto en la ciudad como en la provincia, al igual que el martes. Y tras estas 48 horas sin clases, este jueves los alumnos podrán retornar a las escuelas para redondear una semana con poca presencia en las aulas y luego de haber regresado hace unos días de las vacaciones de invierno. De todos modos, si en las próximas horas continúa la negativa por parte del gobierno provincial de reabrir la paritaria antes de septiembre como habían pedido, para la próxima semana se vendrá una nueva medida de fuerza similar para los días miércoles y jueves (10 y 11 de agosto). Todo un contraste provincial o una paradoja, ya que Santa Fe estrenó esta semana más tiempo en el aula con el inicio de la extensión horaria para escuelas primarias, precisamente con sus docentes en las calles.

De todos modos, y tal como estaba estipulado luego de la contundente manifestación de docentes santafesinos que se realizó ayer en la capital provincial, este miércoles se desarrolló una nueva movilización en la sede de la Regional III de Educación de nuestra ciudad exigiendo una actualización salarial. Pese a las inclemencias del tiempo, en horas de la mañana un centenar de maestros se hicieron cita en la esquina de Av. Italia y Brasil, donde también estuvo presente el nuevo secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, quién estuvo acompañado por el titular del departamento Castellanos, Adrián Oesquer.

En primer término, Alonso destacó que "lo que estamos planteando es una resolución de asamblea que más allá de las 48 horas de paro de esta semana, plantea 48 horas para la próxima semana en caso de no tener ninguna convocatoria por parte del gobierno. En este sentido, el gobierno se equivoca si cree que las resoluciones son unilaterales y si no atiende las demandas y necesidades que tenemos los trabajadores de la educación. Si hay alguien que sostuvo la escuela pública en todo este tiempo fueron las maestras, los maestros, las profesoras y los profesores. Nosotros estamos convencidos que todo ese trabajo tiene que ser muy bien remunerado".

Posteriormente, Oesquer señaló ante los medios que "esto lo venimos transitado desde hace mucho tiempo. Esta concentración en la Regional se planteó para manifestar el repudio frente a los hechos graves y reiterativos de violencia que están ocurriendo en los establecimientos educativos, sumado a la no convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial. Nosotros no hemos puesto nunca nuestra escala salarial por encima de lo que es la línea de pobreza, que sigue avanzando semana a semana, con lo cuál es necesaria esta discusión y adelantar los tramos como se está planteando y tal como se planteó en la paritaria nacional, prever un aumento más significativo que el que hemos pautado en el mes de marzo, que ya ha sido superado por la inflación, básicamente. En cuanto a poder adquisitivo, nuestro salario estuvo por encima de la inflación, a pesar de los tramos recibidos, solamente un mes en lo que va del año. El resto de los meses siempre estuvimos corriendo por detrás y ahora, tal como lo plantea el gobierno y que estaba planteado en el acta de la paritaria anterior pero que se discutió en el mes de marzo, donde la situación era otra y que con el 46%, teóricamente íbamos a cubrir todo el año, un en día se está planteando un 80% o 90% de inflación, con lo cuál la urgencia por discutir es cada vez mayor".



LA OPINION DE

LOS DOCENTES

Con respecto a esta movilización de los gremios públicos y privados, uno de los docentes que se manifestó con banderas y paraguas de por medio expresó que "en el marco de la ley de paritarias tendríamos que haber sido convocados no solo por la cuestión salarial, sino también por las condiciones de trabajo, ya que también nos interesa discutir el modelo educativo. El gobierno avanza unilateralmente con la extensión de la jornada en las escuelas primarias y con un dejo de improvisación, también anunció una reforma para la secundaria, que va a ser muy importante, sin la participación de los docentes y sin la consulta a la comunidad. Y la escuchamos a la ministra de educación, Adriana Cantero, en los últimos días hablar de consenso, un consenso que realmente no han buscado y no se ha logrado. Se sumó nuestro departamento y buena parte de la provincia hechos de violencia que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con la condiciones estructurales que está viviendo buena parte de la comunidad". En tanto, otra maestra del nivel primario opinó que "como trabajadora, una realidad es muy baja. El aumento que nos habían dado en tres tramos, en este momento no significa nada. Obviamente, estamos perdiendo mucho poder adquisitivo, eso es innegable. Como docentes, somos los que más lo sentimos, sobre todo los compañeros que son jefes de hogar y tienen un sólo ingreso. Y más teniendo en cuenta que hay muchos docentes que alquilan. Esto también repercute en el ánimo al estar frente al aula. Lo que pasa afuera muchas veces se transmite en el aula".



¿TRES DIAS?

En tanto, más allá del paro docente de este martes y miércoles en toda la provincia, algunos alumnos de colegios públicos podrían sumar un día más sin clases, o sea este jueves, por la huelga de los trabajadores estatales. Esto se debe a que el paro decretado por ATE y UPCN alcanza al personal no docente, como porteros y asistentes escolares. Por tal motivo, no se garantiza la limpieza en muchos establecimientos educativos, poniendo en duda el dictado de clases.

Algunas escuelas ya enviaron notificaciones a los padres advirtiendo que hoy no se dictarán clases. De esta forma, esos alumnos no tendrán dictado de clases por tres días, retomando la actividad en el día de mañana. Este escenario fue confirmado por Jorge Molina, secretario General de UPCN Santa Fe: "Puede suceder, posiblemente". El sindicalista explicó en declaraciones a la emisora LT10: "Los asistentes escolares no trabajan y en comedores escolares tenemos guardias mínimas. Este paro se hace con la metodología habitual, que dice la ley, donde se mantienen las guardias mínimas como en hospitales, en todos los lugares donde hay riesgo sobre las personas UPCN cumple". "Información importante: martes 2 de agosto, paro docente (no hay clases); miércoles 3 de agosto paro docente (no hay clases); jueves 4 de agosto paro de asistentes escolares (no hay clases) viernes 5 de agosto clases normales", afirmó un comunicado de una institución dirigido a padres y tutores de alumnos a través de redes sociales.