En Progreso se presenta Unión

Los equipos de Liga Rafaelina entran en acción en la tercera etapa de la Copa Santa Fe y el primero será esta noche Unión de Sunchales, que hace su debut en esta edición 2022. El Bicho Verde se trasladará hasta la localidad de Progreso para enfrentar al local San Martín, representante de la Liga Esperancina. Será desde las 21 en el estadio "Emiliano Sala", que recuerda al malogrado goleador fallecido en un accidente aéreo.

Cabe mencionar que San Martín estuvo hasta mediados de julio con un invicto de 51 partidos en la Liga Esperancina. Viene de eliminar a Juventud de Humboldt, con el que perdió 1 a 0 de local y le ganó 2 a 0 de visitante.



LO QUE VENDRA

El sábado será el turno del duelo entre Sportivo Norte y Atlético de Rafaela, a partir de las 15 en barrio Barranquitas; mientras que Libertad de Sunchales en el mismo horario visitará a La Salle de Santa Fe.

El domingo a las 15 habrá otro duelo entre equipos de la Liga Rafaelina, cuando en María Juana el local Atlético reciba a 9 de Julio, mientras que a las 15.30 Ben Hur visitará a Huracán de La Criolla.



EL DOMINGO EN PRONUNCIAMIENTO

El Consejo Federal dio a conocer la programación para la 23ª fecha del torneo Federal A, en que Unión de Sunchales -que acumula cinco caídas consecutivas- tendrá un compromiso clave en Entre Ríos ante Defensores de Pronunciamiento. Ese partido se disputará el domingo a las 11 con el arbitraje del tucumano Ariel Montero.

Los demás partidos serán: viernes a las 15.45 Sarmiento de Resistencia vs. Juventud Antoniana de Salta y 21.30 Central Norte de Salta vs. Atlético Paraná.

Sábado: a las 15 San Martín de Formosa vs. Gimnasia y Tiro de Salta.

Domingo: a las 15 Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Boca Unidos de Corrientes; 15.15 Douglas Haig de Pergamino vs. Crucero del Norte; 15.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Sportivo Las Parejas y 16 Racing de Córdoba vs. Juventud de Gualeguaychú. Libre: Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.