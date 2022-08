El precio internacional de los lácteos no encuentra piso

El precio índice de los lácteos en el GDT, el mercado de referencia donde operan Fonterra (Nueva Zelanda) y los mercados asiáticos más importantes, volvió a ser noticia este martes, cuando anotó una caída del 5%, dejando el valor de la tonelada por debajo de los 4.000 US$/tn.

Pero lo que más preocupa sin dudas es el valor que arrojó la caída de la Leche en Polvo Entera, luego de un -6,1% ubicándose en los 3.544 US$/tn. Algo que los exportadores argentinos de este commodity observan con incertidumbre, porque en estos momentos es el mercado que les permite compensar las pérdidas del alicaído consumo interno y el control oficial de precios cuidados.

Según detalló el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) en base a los índices que informó el GDT, “la subasta N° 313 cerró en un Precio Índice que alcanzó los 1.163 puntos, lo que implica una baja del 5,0% respecto a la subasta anterior”.

El volumen total de todos los productos vendidos en este ténder sumó 27.510 toneladas, lo que implica un significativo 18,5% superior a la subasta precedente.

“La LPE cotizó a 3.544 US$/tn (-5,7%) respecto a la subasta anterior, con un volumen de 13.849 tn, lo que implica un 20,0% más que la subasta anterior y un 14,7% más respecto a la primera subasta de agosto de 2021 (un año atrás)”. Este dato no es menor porque ya no se puede decir que la oferta no fue suficiente como para atender a la demanda actual.

En cuanto a la cantidad de productos seleccionados, en base a toneladas, la Leche en Polvo Entera representó el 51,9% del total; la Leche en Polvo Descremada el 26,9%; la AMF 10,2%; la manteca 8,4%; y el queso Cheddar 2,5%.

Los destinos principales de esta subasta fueron Norte de Asia (38,8%), Sudeste de Asia y Oceanía el (38,1%), Medio Oriente (12,9%), América Central y Sur (4,7%), Unión Europea (3,4%) y África (2,2%).



ALGUNOS DATOS RELEVANTES

El volumen al Norte de Asia volvió a caer al 38,8% de participación, muy por debajo de los últimos 4 años, cuando participó del 53%.

El menor volumen que implica la caída en participación del Norte de Asia, se destinó al Sudeste de Asia, Oceanía y Medio Oriente.

En los más de 10 últimos años, muy pocas veces como en éstas últimas subastas el precio de la leche en polvo descremada, superaba el precio de la leche en polvo entera, pero en las últimas dos subastas vuelve la LPD a estar en precio, por debajo de la LPE.



EL ANÁLISIS ANCLADO AL PAÍS

“En el mes de marzo de 2022 se da el valor promedio mensual más alto desde 2013, luego hay dos meses de caída, en el mes de junio el precio promedio de la LPE rebota a un valor de US$ 4.142/ton. y luego comienza a caer en julio y se mantiene la caída en agosto, llegando a US$ 3.544/ton”, destacó el OCLA.

“El valor promedio de los últimos 12 meses alcanza los US$ 4.026/ton., los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677), pero ya agosto 2022 es puntualmente menor al valor de diciembre de 2016 (US$ 3.581/ton.). El valor se mantiene atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.256/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.079/ton en la serie de los últimos 7 años”, añadió el observatorio.

Finalmente, desde el organismo analizan: “no podemos dejar de mencionar que para Argentina este último valor de US$ 3.544/ton. determina un poder de compra de $ 41/litro de leche (con un precio actual en torno a los $ 50/lt.), todo ello debido al fuerte retraso cambiario, la vigencia de derechos de exportación y reducción de reintegros de impuestos internos. Si se eliminaran los DEx y se retomara el valor de reintegros, con este precio el poder de compra se ubicaría en $ 48/litro de leche, con lo cual esta medida muy necesaria ya resulta insuficiente y debería mejorarse el valor del tipo de cambio que presenta un altísimo retraso respecto al índice inflacionario al mercado paralelo de ésta divisa”.



CRUGE LA CADENA DE VALOR ARGENTINA

La cadena láctea presentó un resultado negativo en junio 2022 de $ 2.466 millones (2,20 centavos de dólar por litro de leche equivalente). El sector industrial tiene un resultado estimado positivo de $ 260 millones y quien lleva una pérdida significativa es el sector primario con $ 2.725 millones (unos $ 3/litro de leche), lo que indicaría un precio de equilibrio necesario entre $ 51 y $ 52/litro para cubrir todos los costos operativos y el costo de oportunidad del capital.