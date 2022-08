Arranca Bahillo, entre la aceptación y las dudas

La asunción de Sergio Massa como superministro de Economía y Producción ha sorprendido al sector agropecuario, que de pronto se encontró con que el área que más dólares genera para el país se queda sin un Ministerio específico para tratar sus asuntos. Esto no cayó muy bien que digamos en la Mesa de Enlace, según las primeras repercusiones, pero sin embargo le darán una carta de crédito a quien viene a reemplazar a Julián Domínguez en la cartera: el entrerriano Juan José “Juanjo” Bahillo.



EL PENSAMIENTO DEL NUEVO FUNCIONARIO

En el reciente congreso de Maizar 2022, Bahillo fue invitado a disertar en su calidad de ministro de la Producción de Entre Ríos, y acompañado por sus pares de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, con quienes conforma la “liga peronista” que hoy gobierna la Región Centro + Bs.As., realizó algunas afirmaciones que preanuncian su pensamiento sobre temas importantes para el sector.

“En cuanto al corte de biodiesel en combustibles, es insuficiente lo que actualmente está vigente y debería elevarse porque no hay argumentación válida que obstaculice adoptar una política de fomento al biodiesel en un 100%”, declaró en la oportunidad sobre este tema tan sensible, que llevó a la peor crisis de combustible de los últimos años en plena campaña.

Respecto a la necesidad de contar con políticas sectoriales acordes, Bahillo opinó: “Las políticas públicas irrenunciables para quienes somos funcionarios públicos, pasan por 4 o 5 ejes: una nueva matriz energética, el desarrollo de ferrocarriles y puertos, la conectividad a internet, la compatibilidad de la infraestructura y la economía del conocimiento con los sectores productivos; eso lo tenemos que hacer nosotros, no se lo podemos delegar al sector privado. Ahora bien, la agenda productiva de lo que quiere cada una de las cadenas de valor, la debemos armar en conjunto con los sectores productivos”.

En ese momento, Bahillo afirmaba que en Entre Ríos (gobernada por Gustavo Bordet) “los sectores nos vienen a demandar financiamiento, infraestructura, parques industriales, todas condiciones para el crecimiento. Pero de allí a decir que está todo bien sería una necedad de mi parte. Si nosotros no resolvemos el problema de la inflación y de la brecha cambiaria fundamentalmente, nada se puede visibilizar ni capitalizar políticamente. Pero dicho esto, también es cierto que Argentina tiene niveles de pobreza que a todos nos duele y desocupación que nos gustaría seguir mejorando”.

Y reconoció ante los productores que asistieron al congreso: “no hay economía en el mundo que haya salido de una situación como ésta, que no sea creciendo, trabajando y produciendo más”.



QUÉ OPINA LA MESA DE ENLACE

Desde las entidades rurales mostraron un moderado optimismo en sus primeras declaraciones, tras conocerse que el funcionario entrerriano será el nuevo Secretario de Agricultura. Las primeras impresiones sobre Juan José Bahillo llegaron desde su tierra natal: Entre Ríos.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, no ocultó que posee una relación de muchos años con su coterráneo: “Yo soy amigo personal de Juan José. Nos conocemos hace muchos años porque incluso con él creamos la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos. Tuvo una activa participación en el gremialismo del campo en la provincia. Creo que es un hombre conocedor de las necesidades, y si se le brinda el escenario y las herramientas para poder desarrollar una buena gestión creo que la puede hacer bien”.

Pero también Chemes adelantó: “más allá de que el cambio de funcionarios genera expectativas, lo importante es que el Gobierno cambie su perspectiva y visión hacia el campo, al que ve solo como una fuente de recursos fiscales; ojalá tomen nota y se den cuenta del camino correcto para el crecimiento del campo y del país”.

En similar sintonía opinó el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, en declaraciones de ayer. “Es un ministro que tuvo buen trato con nosotros y con la gente de la FAA de Entre Ríos, pero más allá de los nombres propios, lo importante es el plan que vayan a delinear y ejecutar”.

En tanto desde la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se mantuvo en línea con el discurso de cierre de la Rural de Palermo. “Esperamos que el nuevo secretario y las nuevas medidas generen la normalización de los mercados de granos y carnes; la verdad que casi no lo conozco personalmente a Bahillo, pero más allá de eso lo que nos importa son las políticas que se vayan implementar desde esta nueva conducción”.

Quien sí lo conoce y no fue tan receptivo con el nuevo funcionario, es otro de los dirigentes de SRA, el entrerriano Juan Diego Etchevehere, director de Distrito y hermano del ex ministro de Mauricio Macri. “Esperamos que pueda resolver en forma exitosa los graves problemas que tiene el campo argentino y el interior productivo; durante su gestión en Entre Ríos no se logró darle respuestas efectivas y concretas a las demandas de los productores. Se debería haber buscado un diálogo sincero y comprometido, y tendría que haberse elaborado una agenda de trabajo orientada al campo y defenderlo de las medidas fuertemente intervencionistas del gobierno nacional”, apuntó.