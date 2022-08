Sin Cristina, la Fiscalía criticó falta de controles

El fiscal federal Diego Luciani embistió contra la falta de supervisión de los organismos de control del Estado que posibilitaron lo que volvió a calificar como un mecanismo de corrupción que se extendió entre 2003 y 2015. Su colega, el fiscal coadyuvante Sergio Mola, corroboró: "nada de lo que pasó acá hubiera sucedido si los funcionarios que tenían que controlar hubiesen controlado".

En ese contexto, reflexionó: "Si los funcionarios hubiesen funcionado", en una evidente chicana a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió autorización para no estar presente en la audiencia.

Mola utilizó el juego de palabras para parafrasear a la vicepresidenta, quien inauguró más de un año atrás las críticas internas al gobierno que integra aludiendo a los "funcionarios que no funcionan".

Si bien en esta etapa los imputados tienen la obligación de estar presentes para escuchar el alegato de la fiscalía, la ex presidenta pidió autorización por razones de trabajo y le fue autorizada la representación por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Lernovoy.

El fiscal Luciani sostuvo que los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner y su sucesora "despedazaron el Estado de Derecho".