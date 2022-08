Quienes pierdan el subsidio pagarán hasta 150% más por la tarifa de gas

Los usuarios que pierdan el subsidio pagarán hasta 150% más por la tarifa de gas, según informó ayer la Secretaría de Energía. Fue al anunciar los nuevos precios para el gas natural que serán aplicados para usuarios residenciales del servicio por red que se quedarán sin subsidio de acuerdo con el ajuste temporal establecido por el Gobierno entre el 1 de junio y el 1 de octubre.

A través de la resolución 610/2022 publicada en el Boletín Oficial, Energía puso en vigencia los nuevos cuadros tarifarios "por regiones, teniendo en cuenta el principio de equidad e igualdad", según indicó.

Los incrementos solamente serán aplicados a usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE).

En tanto, los niveles 2 (menores ingresos) y 3 (ingresos medios) por ahora no tendrán modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.

Los usuarios comprendidos en el segmento del nivel 1 pagarán el costo pleno de los servicios públicos de gas natural por red contenido en la factura, en un proceso gradual y en tercios bimestrales.

De esa forma, al finalizar el año estarán abonando el costo pleno de la energía que se les factura.

La resolución define que un hogar bajo la órbita de Metrogas que pierda los subsidios y hoy paga por el gas 10,05 pesos por metro cúbico (m3), pasará a abonar en el primer escalón (de los tres previstos) en los que se irán reduciendo los subsidios $13,41 por m3.

En el segundo paso el costo subirán a $18,60 en el segundo escalón y, finalmente, pagará $ 25,80 a partir del tercero. Así, el ajuste total en la tarifa superará el 150% respecto del que se abona en la actualidad.

Hasta el lunes último, más de 9 millones de hogares ya habían completado el formulario RASE. Cerrada la etapa de inscripción por número de terminación del DNI el proceso sigue abierto para aquellas personas que aún no hicieron el trámite.

"El RASE no cierra, lo que venció fue el primer corte", precisó el vicepresidente de Cammesa, Santiago Yanotti.

La suba de las tarifas se realizará sin audiencia pública ya que lo que define la resolución no es un aumento de los precios sino el retiro de subsidios del Estado.