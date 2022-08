El gobernador Omar Perotti participó este martes en Rosario de la edición 2022 del Congreso Experiencia IDEA Agroindustria, un espacio donde los diferentes actores del sector dialogan y debaten sobre la agroindustria como generador de trabajo y valor agregado. “Santa Fe tiene todas las condiciones para ser el centro de la economía del conocimiento de América Latina”, aseguró.

La jornada giró en torno de la agroindustria y duró varias horas, durante las cuales se desarrollaron diversas charlas. Asistieron al evento más de 400 empresarios, y estuvieron Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, y Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura de la Nación.

“En el horizonte que se plantea tenemos muchas posibilidades; tenemos en todas las oportunidades cosas para crecer”, pronosticó el gobernador, y en esa línea, agregó: “Argentina, y particularmente Santa Fe, tiene alimentos, oferta de combustibles bios, y un desarrollo científico y tecnológicos que es una de las altas potencialidades hacia el mundo”.

En el diálogo con la vicepresidenta segunda de IDEA, Paula Altavilla, Perotti valoró también que “la naturaleza nos ha dado muchas posibilidades, no solo la del suelo, sino la capacidad de nuestra gente”. Y sumó: “En el bagaje de formación de nuestra gente tenemos un activo importante”.

“Estamos generando la confianza para que más actores se sumen”, dijo Perotti en relación al incentivo al desarrollo de ciencia y tecnología, e hizo mención al programa SF500, un proyecto que surge por iniciativa de la provincia de Santa Fe, la empresa Bioceres y diversos actores de la comunidad de innovación santafesina, en busca de potenciar el desarrollo de un ecosistema basado en ciencias de la vida, que genere las condiciones para potenciar equipos emprendedores.

En otro tramo del diálogo, el gobernador marcó la importancia de seguir invirtiendo en la “capacitación y formación”, tanto de docentes como alumnos, y la articulación entre la educación y el mundo del trabajo: “Hay que incorporarle a la escuela cosas que pasan afuera; seguir acelerando la capacitación de nuestra gente para estar a la altura del requerimiento de nuestro tejido productivo”, destacó.

Finalmente, dio detalles de la reciente creación del nuevo Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios. “Valoro que cada uno, en lo que tiene a su alcance, no deje de hacer lo suyo, y trabajar y gestionar para dar previsibilidad”, indicó, y cerró: “Tenemos que dar el salto al valor agregado, y acompañar al desarrollo de empresas a sumar productos, y tomar decisiones estratégicas de cómo acompañar a quienes producen los alimentos que el mundo requiere”.

Durante el foro, se destacaron temáticas como "La agroindustria como agregador de valor y generador de trabajo", "El futuro de la globalización", "Geopolítica de alimentos: perspectivas para los precios de commodities" y "Economías regionales que llegan al mundo".

Entre las conclusiones se pueden señalar que el factor económico y político actual que atraviesa el país es importante para el desarrollo de nuevas perspectivas para el sector, y a su vez, los empresarios destacaron la importancia de una mirada global para analizar los temas abordados.

Los directivos de IDEA conversaron con la prensa acerca de la situación actual del país, así como también sobre la necesidad de reglas claras, pese a que en todo momento sostuvieron que hubo recientemente "buen diálogo" entre el sector y el Gobierno nacional.

En esta ocasión expresaron la importancia del programa que proponen los empresarios para realizar en el futuro próximo: "Primero generemos el plan nosotros y después veamos qué necesitamos del Gobierno", dijeron. Sostuvieron que "el problema de credibilidad que tiene el país viene desde hace décadas y uno de los ejes de propuesta para el coloquio de octubre es sobre la estabilidad en las reglas de juego. Sentimos que no hay inversión a largo plazo posible porque las reglas cambian todo el tiempo".

Desde el comienzo destacaron que el abordaje de los temas fueron muy correctos y con una perspectiva más allá de la problemática actual, si no siendo conscientes de la responsabilidad que tiene el sector.

"En términos generales el mercado dio señales positivas del nombramiento de Sergio Massa y estamos expectantes para ver las medidas que se tomarán este miércoles", sostuvo Roberto Murchison, presidente de IDEA.



IDEA AGROINDUSTRIA

Experiencia IDEA Agroindustria es el evento empresarial más importante de Rosario y la Región Centro del país. Esta edición aborda el futuro de la globalización y el impacto de la geopolítica en las cadenas globales de suministro y los precios de los commodities.

También cuenta con la mirada de exponentes de las economías regionales en expansión y recorre las últimas innovaciones aplicadas a la producción agroindustrial.

Del encuentro, desarrollado en el centro de convenciones Ros Tower, participaron también el presidente de Experiencia IDEA Agroindustria 2022, Alberto Arizu, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, entre otras autoridades.