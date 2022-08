Diputados aceptó la renuncia de Massa y Moreau asumió como nueva presidenta

Sergio Massa renunció ayer como diputado y presidente de la Cámara baja, con un mensaje de despedida y agradecimiento a sus pares de todos los bloques, al tiempo que anticipó que en su rol de "superministro" regresará al Congreso a buscar consensos.

La sesión especial comenzó minutos antes de las 15, casi con una hora de retraso, luego de que la reunión de labor parlamentaria y el encuentro a solas que Massa mantuvo con los diputados del Frente de Todos a modo de despedida.

Posteriormente, Cecilia Moreau asumió en su lugar como presidenta de la Cámara baja.

"Obran en secretaría las renuncias que he presentado a la Presidencia del cuerpo a la banca de diputado", leyó el líder del Frente Renovador antes de poner a votación sus dimisiones.

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, expresó: "Me voy con una convicción, muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, es donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia y la capacidad de construir consensos y políticas de estado", resaltó.

Y enfatizó: "Mañana (por hoy) empieza otra etapa y sepan que desde mañana en esa nueva etapa que empieza voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, de la democracia, a buscar que más allá de nuestras diferencias podamos darle a los argentinos en cuatro, en cinto o en diez temas, políticas de estado".

Massa sostuvo que hay que "darle un camino de largo plazo a aquellos que van a mejorar a la Argentina". "El año que viene seguramente en otros temas nos pelearemos, pero no tengan dudas que si hay algo que la sociedad espera es que en algunos temas nos abracemos todos y caminemos hacia adelante, porque Argentina es un país con enorme riqueza y tiene que transformarse en riqueza para la sociedad", aseguró el designado "superministro".

"Si hay algo que me enseñó este lugar es a escuchar mucho más que a hablar, es a convivir en las diferencias, es intentar hasta el último instante, muchas veces con resultados positivos y otros con negativos, a buscar acuerdos, pero sobre todos respetar y valorar la tarea que cada uno lleva adelante", indicó el titular del Frente Renovador.

Massa consideró: "Podemos pensar distinto, pero todos queremos construir una Argentina cada vez mejor. En las peleas, en las discusiones, en los debates, pero sobre todo en los acuerdos, me llevo el mejor de los recuerdos de todos ustedes".



MOREAU HACE HISTORIA

La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau fue elegida como la primera presidenta mujer de la Cámara baja, con impulso del oficialismo y sin el respaldo de Juntos por el Cambio. Tras la renuncia de Sergio Massa, la referente del Frente Renovador lo reemplazó al frente del cuerpo luego de una votación a mano alzada.

Antes, el grueso de la oposición cuestionó la situación del país y explicó la razón de su decisión de abstenerse y no acompañar a Moreau. "Notamos un espíritu triunfalista que no se condice con la realidad del país", se quejó el diputado del PRO Waldo Wolff, que cuestionó al oficialismo por los aplausos y el clima de expectativa: "Hoy pareciera que se lanza un nuevo gobierno y no es así".

Al referirse a Moreau, sostuvo que espera que "pueda tener esa impronta que describió el diputado (Germán) Martínez" al proponerla, pero recordó que tiempo atrás había "caminado por las bancas violentando una sesión institucional".

"Como cuando hizo poner la palabra ´negligencia´ para que no llegue la vacuna de Pfizer", recordó Wolff con ironía, y pidió que el Frente de Todos "deje de romper las institucional" con sus peleas internas.

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, en tanto, explicó que la abstención del espacio tenía que ver con una situación institucional irregular, ya que faltan "cuatro meses para concluir" el mandato de las autoridades de la Cámara.

"Estamos ante una anomalía, faltando cuatro meses de mandato, se ausenta y deja el cargo (Massa). Sin abrir juicio de valor de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener", destacó el cordobés.



UN ENCENDIDO DISCURSO

DE CAMAÑO

La diputada bonaerense Graciela Camaño protagonizó un momento emotivo durante la sesión, cuando cuestionó las abstenciones de Juntos por el Cambio y, señalando con su mano el estrado, enfatizó: "158 años de hombres y hoy ahí se va a sentar una mujer".

"¿Saben cuántas veces el país se incendió? Hoy le estamos buscando el pelo al huevo. Hoy cuando Cecilia se siente ahí vamos a tener una Poder Legislativo femenino, señor presidente", expresó Camaño.

"Nosotros y nuestros discursos somos meros detalles coyunturales. Vos, Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados de la Nación y nuestro país va a ser uno de los pocos países que tiene el Poder Legislativo en manos de mujeres. Te quiero decir que yo que tuve en este Congreso la honra de haber compartido la banca con Florentina Gómez Miranda, no te quepa la menor duda que te está levantando las dos manos", subrayó el diputada nacional.

Visiblemente emocionada, Moreau se levantó de su banca tras el discurso de Camaño para abrazarla y agradecerle.