Atrapados por hurto en el Obrador Municipal

A las 8.40 de la mañana de ayer, personal policial del Cuerpo Guardia de Infantería y del Comando Radioeléctrico tomaron conocimiento que en intersección del Camino Público N° 5 y la Ruta 34, más precisamente en el Obrador Municipal, entraron dos motos con tres ocupantes.

Al llegar al lugar, personal de la GUR alertó que una de las motos con dos ocupantes estaría huyendo por calle Santos Dumont y que en el camino descartaron elementos tales como algunos plafón de alumbrado público.

Los efectivos policiales lograron darle alcance a los fugitivos en moto, tratándose de dos varones mayores de edad en una Zanella ZB, identificados por sus apellidos como "V." y "A." de 26 y 28 años; mientras que otro móvil policial dio alcance a la segunda moto que huía -una Guerrero 110 c.c.- tratándose de "P." de 27 años, quien trasladaba una mochila conteniendo cuchillos que fue secuestrada.

En comunicación telefónica con el fiscal de turno, este dispuso que los sujetos permanezcan en condición de detenidos comunicados, por el delito calificado provisoriamente como "hurto simple".

Se trasladaron las actuaciones a Comisaría Seccional 13a. por razones de jurisdicción.



CON FRONDOSO

PRONTUARIO

Personal de la Subcomisaría 1ª de barrio Zazpe fue alertado sobre un individuo en actitud sospechosa en la intersección de calles Zurbriggen y Geuna -barrio Mora- de esta ciudad.

Al llegar, divisaron a un sujeto que vestía ropas oscuras en el patio de una casa, quien al ser consultado por su presencia en el lugar y sus datos personales dijo ser Kevin Agustín C.. de 18 años, y que "había encontrado" en un contenedor del lugar unos perfiles de madera, que los usó "para sostener el tejido de su casa" y que luego los retiró dejándolos abandonados en la vereda.

Poco después los agentes del orden fueron alertados por un hecho de hurto ocurrido en calle Buffa al 2900 -también barrio Mora-, alrededor de las 6.00 de la mañana, donde una vecina de 27 años manifestó que le habían sustraído dos postes de madera, una bicicleta playera color negro marca Shimano, un rollo de alambre tejido nuevo, y una pala de hierro.

Contando con imágenes de cámaras, los uniformados tomaron contacto con el fiscal de turno, quien dispuso realizar un allanamiento. Acto seguido uniformados de Agrupación Cuerpos procedieron a allanar la vivienda de Kevin C., donde encontraron los elementos requeridos por la vecina de 27 años que había hecho la denuncia.

Finalmente el funcionario del MPA dispuso la detención comunicada de Kevin Agustín C., domiciliado en ese lugar.



REQUISA

DOMICILIARIA

El lunes último, personal de la Comisaría Nº 13, efectuó una requisa en un domicilio de calle Champagnat relacionado a un hecho que se investiga.

El acto procesal arrojó resultados positivos. En consecuencia, procedieron al secuestro de una puerta y su traslado a sede policial para continuar con tramitaciones de rigor.



ACCIDENTE

DE TRANSITO

En la jornada del lunes, un accidente de tránsito ocurrió en calle Mitre y Ameghino de la localidad de Sunchales.

Del mismo formaron parte una motocicleta marca Motomel, la cual era conducida por un hombre de 36 años y un peatón de 74 años de edad.

Por razones que se tratan de establecer ambos colisionaron. Se hizo presente en el lugar personal de emergencias, quienes trasladaron a los mismos hasta el nosocomio local, resultando con lesiones de carácter leves el peatón. Labor realizada por personal de la Comisaria Seccional 3ª de Sunchales.