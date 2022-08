La vacunación a niños desde 6 meses hasta los 3 años comenzará el viernes

La Provincia comenzará el próximo viernes la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en la población de niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 3 años, en un operativo libre y sin turno previo. Este grupo no había sido vacunado porque no se habían desarrollado en el mundo formulaciones específicas para ellos.

Si bien se había anunciado que el operativo se pondría en marcha mañana, por cuestiones logísticas se debió reprogramar el cronograma informó ayer el Ministerio de Salud de la Provincia. En realidad, las "cuestiones logísticas" no son otra cosa que las medidas de fuerza dispuestas por los estatales de UPCN y ATE para este miércoles y jueves en el marco del conflicto salarial (se reclama adelantamiento de los aumentos acordados por paritaria y la reapertura de la misma para discutir una mayor recomposición del salario ante la aceleración de los precios).

Asimismo, la cartera sanitaria recordó que la población objetivo está compuesta por personas desde 6 meses y hasta los 2 años, 11 meses y 29 días. En Rafaela, las autoridades indicaron que la vacunación se llevará a cabo en el Vacunatorio del Hospital "Dr. Jaime Ferré" en el horario de 7:00 a 17:00. Posteriormente será el lanzamiento a otros efectos de la región de Salud.

La ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, celebró la noticia y destacó que “tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (Anmat), de la vacuna Moderna pediátrica comenzará, una vez que las mismas arriben a la provincia, el operativo de inmunización libre para los menores entre los 6 meses y los 3 años”.

Posteriormente, Martorano explicó que el mencionado operativo “empezará inicialmente en las ciudades de Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe, para luego extenderse al resto de las localidades de la provincia”.



OPORTUNIDAD PARA

COMPLETAR ESQUEMAS

Tras señalar que aproximadamente 180.000 niños y niñas son los comprendidos entre la población objetivo en la provincia, Martorano indicó que la Moderna pediátrica contra el Covid-19 se aplicará en dos dosis, con un intervalo de 28 días entre la primera y la segunda.

Asimismo, que la misma puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas de calendario nacional, gratuito y obligatorio.

En nuestro país, desde agosto de 2021, en forma progresiva se ha ido avanzando en la vacunación contra Covid-19 en personas menores de 18 años; y luego se fueron incorporando a la estrategia de vacunación, niños y niñas de 3 a 11 años, así como los refuerzos en grupos de riesgo y de acuerdo al tiempo transcurrido de la última dosis.

Ahora el Ministerio de Salud de la Nación avanzará con la vacunación contra el Covid-19 en niñas y niños a partir de los 6 meses con vacunas desarrolladas a través de la plataforma de ARN mensajero del laboratorio Moderna. La vacunación en este grupo de población también cuenta con la recomendación por parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

"La nueva evidencia muestra que la vacuna Moderna en dosis de 25 mcg presenta un adecuado perfil de seguridad en el grupo de 6 meses a 5 años, con una incidencia de reacciones locales y sistémicas menor que en personas de otras edades.

La vacuna presenta una inmunogenicidad no inferior a la observada en personas mayores y una eficacia para la prevención de Covid-19 sintomática frente a variante Ómicron similar a la de población adulta vacunada", sostiene un documento del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría.

"Desde la Sociedad Argentina de Pediatría consideramos que contar con vacunas contra el Covid para lactantes y niños pequeños es de especial importancia dado que aplica a un grupo particularmente vulnerable a las infecciones respiratorias, más aún en un contexto de mayor exposición y riesgo de co-infección con otros virus", señaló la entidad.