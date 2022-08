Confirmaron preventiva a la banda de Ramallo

Continuarán en prisión preventiva diez personas que integraban una asociación ilícita a la que se investiga por la autoría de tres homicidios, seis tentativas de homicidio, coacciones y amenazas cometidas en Rafaela. Así fue resuelto por el camarista Sergio Alvira, quien hizo lugar al pedido de las fiscales Gabriela Lema y Fabiana Bertero y del fiscal Nicolás Stegmayer y confirmó la medida cautelar que se les había impuesto en primera instancia a los imputados.

“El juez de segunda instancia consideró que las propuestas alternativas ofrecidas por los abogados defensores no fueron suficientes para mitigar los riesgos procesales que existen en este caso”, destacó la fiscal Lema.

La funcionaria del MPA también indicó que “Alvira sostuvo que la capacidad de amedrentamiento de los imputados continúa latente por la alta pena en expectativa de los ilícitos atribuidos”. Además, la fiscal valoró que “el juez entendió necesario aplicar la medida de mayor severidad cautelar, a fin de que no se perturbe la investigación, de que los testigos puedan declarar libremente y para que no se produzca la desvinculación del proceso de alguno de los imputados”.



EVIDENCIAS

Del total de personas investigadas, seis son mujeres y cuatro hombres, tienen entre 19 y 32 años y están en privados de su libertad desde marzo de este año. Por su parte, también está en prisión preventiva, un hombre de 36 años, Evelio "Yiyo" Ramallo, al que se investiga como jefe de la organización criminal.

“[El juez] Alvira ponderó la cantidad y la calidad de las evidencias colectadas por la Fiscalía", dijo Lema. Por otra parte, la funcionaria del MPA puntualizó que “el camarista dio suma importancia a las escuchas telefónicas presentadas” y añadió que “de ellas surge que los imputados cometieron ilícitos que alteraron el orden público porque provocaron que algunas personas se fueran de la ciudad y que otras se negaran a colaborar por temor al jefe de la organización criminal”.



MODUS OPERANDI

En la audiencia, la fiscal Lema recordó que “a la asociación ilícita investigada se le atribuye haber cometido al menos once hechos ilícitos. Entre ellos, los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez y las tentativas de homicidio de otras nueve personas”.

La fiscal Lema se refirió al funcionamiento de la asociación ilícita y recordó que “las directivas eran dadas por el jefe de la banda, quien las impartía desde su lugar de detención y bajo promesa de sumas de dinero”. En tal sentido, agregó que “manejaba dinero no sólo para pagar a las personas que ejecutaban los delitos, sino también para comprar armas y vehículos”.

La fiscal Lema también detalló que, “la organización criminal cometió los ilícitos –de forma habitual y continua– en Rafaela entre el 1 de agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022”. Asimismo, remarcó que “cada uno de los integrantes tuvo roles distintos, realizó aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la organización criminal pudiera mantenerse en el tiempo”.



DELITOS

ATRIBUIDOS

Al rafaelino Evelio Horacio, alias "Yiyo" Ramallo, de 36 años, se le atribuyó ser el jefe de la asociación ilícita. Además, se le imputó ser instigador de los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez, los cuales fueron calificados (por precio o promesa remuneratoria) y agravados (por el empleo de un arma de fuego). También se le endilgó ser instigador de seis tentativas de homicidio agravadas y calificadas; de amenazas coactivas agravadas y coacciones agravadas.