Atlético sumó tres victorias ante Morón

Pasó la fecha 18 del torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional, certamen que organiza AFA, y Atlético de Rafaela se midió con el Deportivo Morón.

El jueves, en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli, las categorías Mayores de la Crema recibieron al Gallo, mientras que el sábado los más chicos jugaron en el Oeste del Gran Buenos Aires.

El próximo fin de semana se pondrá en marcha la tercera y última rueda enfrentando al Deportivo Riestra.



Los resultados fueron los siguientes:



Cuarta División: Atlético 2 (Francesco Toldo y Federico Reynoso) vs Morón 1.

Quinta División: Atlético 2 (Lisandro Merlino y Bautista Tomatis) vs Morón 2.

Sexta División: Atlético 2 (Ian Ostertag y Alejo Domínguez) vs Morón 0.

Séptima División: Morón 0 vs Atlético 2 (Damiano Jaime y Enzo Velásquez).

Octava División: Morón 2 vs Atlético 2 (Santiago Barrera y Rodrigo Suárez).

Novena División: Morón 1 vs Atlético 0.



- Tabla General: Atlético 243 puntos; Temperley 232; Ferro Carril Oeste 223; Nueva Chicago 167 y Deportivo Riestra 126.