El Bicho Aguirre, diferenciado, la duda de Medrán para el domingo

Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en el compromiso ante Santamarina de Tandil, rival al cual estará visitando el próximo domingo 7 de agosto a las 16.00hs, por la fecha 28 de la Primera Nacional.

Los entrenamientos de esta semana serán todos en el predio Tito Bartomioli y ayer el que trabajó diferenciado fue Nicolás Aguirre. El ‘Bicho’, que venía de ser titular por primera vez en la temporada, sufre una lesión en el soleo que lo viene trayendo a maltraer y se deberá esperar el paso de los días para saber si estará a disposición del DT o no. El que ya quedó descartado para lo que viene es Franco Faría, ahora con un desgarro.

Este miércoles el entrenador Ezequiel Medrán dispondrá de los primeros minutos de fútbol y parará el posible 11 titular para la ‘final’ que se le viene a la Crema. En un principio el único cambio sería el de Alex Luna por el Bicho.

El plantel profesional albiceleste trabajará hoy por la mañana, luego lo hará en la tarde del jueves y el viernes nuevamente en horario matutino para viajar por la noche a Tandil.



RODRIGO RIVERO, EL ÁRBITRO

En la jornada de ayer AFA confirmó los días, horarios y árbitros que tendrá la fecha 28 de la Primera Nacional, que comenzará el próximo viernes 5 de agosto y se completará el martes 9 de agosto.

Atlético visitará a Santamarina de Tandil el domingo a las 16.00hs (televisado por TyC Sports Play) y contará con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero. Los asistentes serán Mauro Ramos Errasti y Guillermo Yacante. El cuarto será Lucas Di Bastiano.



El programa completo de la fecha 28: Viernes 05/08: 20.10hs (TyC Sports) Dep. Morón vs Almagro (Juan Loustau). Sábado 06/08: 13.10hs (TyC Sports) San Telmo vs San Martín (T) (Ramiro López), 15.00hs Gimnasia (Mza) vs Tristán Suárez (Lucas Comesaña), 15.00hs Villa Dálmine vs Ferro (Luis Lobo Medina), 15.30hs Riestra vs Sacachispas (Lucas Novelli), 16.40hs (TyC Sports) Estudiantes BA vs Brown Puerto Madryn (Sebastián Martínez), 18.05hs (Directv) Temperley vs Nueva Chicago (Nahuel Viñas). Domingo 07/08: 15.00hs Dep. Madryn vs Alvarado (Gastón Mansón Brizuela), 15.00hs Flandria vs Dep. Maipú (Franco Acita), 15.40hs (TyC Sports) All Boys vs Agropecuario (Pablo Giménez), 16.00hs Santamarina vs Atlético de Rafaela (Rodrigo Rivero), 16.30hs Chaco For Ever vs Def. de Belgrano (Yamil Possi), 17.45hs (TyC Sports) Belgrano vs Mitre (SdE) (Mario Ejarque). Lunes 08/08: 15.00hs Gimnasia (J) vs Quilmes (Diego Ceballos), 15.30hs San Martín (SJ) vs Brown (A) (César Ceballo), 17.10hs (TyC Sports) Güemes (SdE) vs Instituto (Julio Barraza), 21.10hs (TyC Sports) Atlanta vs Chacarita (Nicolás Ramírez). Martes 09/08: 21.10hs (TyC Sports) Alte. Brown vs Ind. Rivadavia (Nelson Sosa).



DOMINGO Y DOMINGO

Atlético tiene todos los cañones enfocados en la ‘final’ que se le viene ante Santamarina en Tandil el domingo 7 de agosto a las 16hs. Luego de dicho encuentro la ‘Crema’ volverá a jugar en Alberdi y será recibiendo a Estudiantes de Caseros, cotejo válido por la fecha 29 de la Primera Nacional, y que iría el domingo 14.