Estación Terminal de Ómnibus: ¿qué pasó con las obras de modernización?

El miércoles 27 de octubre de 2021, en el marco del Plan de Modernización del Transporte, el ministro de Transporte nacional, Alexis Guerrera firmó con los intendentes de 7 localidades de la provincia de Santa Fe, entre ellas Rafaela, Convenios de Asistencia Técnica y Financiera para Refacción de las Terminales de Ómnibus.

La iniciativa comprometía una inversión cercana a los $ 400 millones, cuatro de las firmas fueron con los municipios de Las Parejas, Rafaela, Tostado y Gálvez. Las obras beneficiarán a 140 mil personas.

En ese marco, Guerrera señaló: “Estamos trabajando en coordinación con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, en base a planteos que datan de hace muchísimos años, para ir dándole soluciones. En este caso, para siete localidades de la provincia, trabajando en refacción y construcción de nuevas terminales de ómnibus, y red de vías seguras.



VÍA LIBRE

Dos meses después de la firma del convenio, el 25 de noviembre, el Concejo municipal refrendó, por unanimidad, el proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo con el Decreto N. º 52. 54 7 ratificatorio del contenido del Convenio de Asistencia Técnica, Económica y Financiera para la ejecución del Proyecto de Obra "Refacción de la Terminal de Ómnibus de Rafaela-Santa Fe" , que le daba marco legal a la recepción de recursos de la Nación destinados a modernizar la Terminal de Ómnibus.

Por el acuerdo, el Ministerio de Transporte de la Nación aportaría los fondos para la ejecución de las obras por la suma de $104.136.080, quedando a cargo del Municipio llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación que se requieren para concretar dicha ejecución.

Para dar inicio a este proceso y al desembolso de los fondos comprometidos por el Ministerio, el Cuerpo legislativo también aprobó la autorización para la ejecución de la obra y las adecuaciones presupuestarias pertinentes para el ingreso de este dinero.

Además, y como contraprestación del concesionario por las mejoras, los ediles incluyeron en la Ordenanza, que el privado que explota -hasta el 2040- la concesión de la Terminal debía disponer de un espacio para que allí funcione el consultorio de las comisiones médicas que ahora funcionan en el ITEC, una oficina de turismo, una oficina de defensa del consumidor y que en los próximos 5 años se provea de paneles fotovoltaicos para generar la energía de la parte interior de la terminal.



LAS OBRAS

El 12 de enero de este año, a través de un parte de prensa municipal se informó que “se trabaja intensamente en el proyecto que compatibilice lo ya existente, los compromisos del concesionario y la reforma pensada por el Estado local. Aún no hay fecha para el inicio de los trabajos, pero sí se aseguró que se harán en el transcurso del 2022”.

Respecto a la obra de remodelación y refuncionalización de la Terminal de Ómnibus de Rafaela, se indicó que se “ejecutarán tareas para mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad, se remodelarán los baños, se renovará o mejorará la forestación. También, se contempla crear un lactario y renovar por completo la imagen de dicho edificio.

En el comunicado, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, contó que actualmente “estamos en un ida y vuelta con la gente de nación, teniendo en cuenta que la de Rafaela es una terminal que ya está hecha, en otras ciudades se daba el caso de hacer una terminal nueva, con lo cual en nuestro caso hay que hacer una transformación de algo existente y hay que compatibilizar lo que pide nación con lo que hoy tenemos; sumado a esto tenemos que articular con los compromisos que también tiene asumido el concesionario. Estamos en esa instancia de intercambios, terminando esa idea de compatibilizar el proyecto y aguardando que nos den el ok definitivo. Obviamente que será en el transcurso de este año”.

Asimismo, el funcionario rafaelino explicó: “La que pensamos es una renovación bastante importante de la terminal, que apunta no solo a mejorar los techos, los cielorrasos, aberturas, pintura –es decir, a una cuestión de mantenimiento-, sino que además apunta a generar una terminal de colectivos que sea más igualitaria, que tenga fácil accesibilidad, planteando un concepto diferente al que tiene hoy la terminal, en esta idea de post pandemia hablamos de un concepto diferente al que tiene hoy la terminal, donde se busca que los lugares públicos o semipúblicos tengan más controlados los accesos y salidas. Actualmente se puede entrar por cualquier lado y la idea a futuro es que cuente con un único ingreso bien marcado. En estos puntos se está trabajando con la gente de Transporte de Nación”.

Por su parte, Hernán Gunzinger, gerente de la Nueva Terminal de Ómnibus, dejó en claro: “nosotros no tenemos injerencia ya que es el Municipio el que recibe el dinero y es el encargado de hacer todas las reformas en la parte edilicia. Si tengo entendido que en el proyecto que se presentó, se pensó en tener todo un sector comercial, otro abocado a la venta de pasajes y un sector de encomiendas.



UN MISTERIO

Y PREGUNTAS

A partir de la luz verde del Concejo el camino quedó allanado para que el Gobierno local encare el proceso licitatorio para la refuncionalización de la terminal, pero todo entró en un llamativo silencio y actualmente, quienes lo presentaron con bombos y platillos, no volvieron a hablar más del tema no se conoce nada sobre su concreción futura.

La primera pregunta que surge es si el Municipio diseñó y concluyó el proyecto técnico y cuál fue la suerte corrida.

En segundo lugar es si llevarán a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación para concretar dicha ejecución

Un tercer interrogante es si sigue en pie la posibilidad de concretar la modernización de la Estación Terminal de Ómnibus y en caso afirmativo, y teniendo en cuenta el proceso inflacionario, en cuánto disminuirán los trabajos previstos.

Otro interrogantes es si la Nación hizo efectivamente el desembolso parcial o total de los fondos comprometidos o el proyecto tuvo una marcha atrás y no envió la partida ni lo hará.

La otra situación que debería tener una explicación, ante la notoria falta de mantenimiento que muestra el edificio de la Terminal es cómo se cubrirán los gastos que demanda la reparación de los deterioros, que no pudieron ser afrontados por el concesionario debido a la atendible pérdida de rentabilidad que sufrió durante la pandemia cuando la actividad quedó reducida casi totalmente e iban a ser pagados con los recursos que llegarían de la Nación.

Vale recordar que el concesionario había quedado exceptuado, en la misma Ordenanza que habilitó el Convenio con el Ministerio de Transporte, luego de exponer ante el Concejo los impactos negativos que tuvo en el desarrollo del servicio concesionado la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus Sars-Cov-2, con un movimiento de colectivos de media y larga distancia que se redujo al 5% con relación a la pre pandemia.