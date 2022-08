Gastón Viano en el Show and Power

Por Víctor Hugo Fux



La categoría Midgets Show and Power disfrutó de una gran jornada el pasado domingo en oportunidad de llevarse a cabo la sexta fecha de su Torneo Oficial 2022.

El circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos sirvió de marco a un atractivo espectáculo, en el que la prueba final vio triunfar en pista a Tomás Platini, aunque luego de revisarse las imágenes de la competencia, por resolución de la autoridad deportiva, quedó oficializada la victoria de Gastón Viano.

El piloto de Morteros, que ya impuso condiciones en la tercera fecha, repitió esta vez luego del recargo de un puesto aplicado al rafaelino por haber pisado uno de los banderines demarcatorios de la cuerda, justamente en una maniobra que lo llevó a ocupar el primer lugar, desplazando a quien luego fue confirmado como ganador de la carrera.

El buen clima se asoció en un día soleado que convocó a un nuevo récord de participantes, como consecuencia de haber registrado sus inscripciones 33 pilotos.

Una cantidad que estaba prevista luego de la muy buena respuesta que habían tenido las pruebas realizadas el fin de semana anterior y el día previo a la realización de esta nueva fecha de la temporada 2022.

También se pudo observar un muy buen marco de aficionados, estimado en 850 personas por las entradas que se vendieron en la boletería que se habilitó en el ingreso a uno de los tradicionales escenarios de nuestra región.

La actividad se inició a las 10:30 y tras desarrollarse a un buen ritmo, culminó a las 16:45, para realizarse seguidamente la ceremonia de entrega de premios a los pilotos que ocuparon las mejores posiciones en el Mini Power Escuela y Promocional y en el Midgets Show and Power.

En la final, luego de la apuntada corrección por deportiva, Viano fue escoltado por Platini y luego quedaron ordenados, completando el respectivo podio, Cristian Mattioli, Pablo Bailetti, Matías Audino y Mariano Bacci.

Gastón Viano, como ya quedó expresado, es el segundo piloto que repitió victoria en el actual certamen, registrando dos contra las tres que consiguió Matías Audino, quien estiró su diferencia en el liderazgo del Torneo Oficial 2022.

En la fecha restante, había inscripto su nombre como ganador Pablo Bailetti.

Estas son las clasificaciones oficiales de las dos pruebas que marcaron el cierre de la programación mecánica que se realizó el domingo:

Final B: 1° Leonardo Sterpone; 2° Germán Mathier; 3° Diego Anthonioz; 4° Darío Pairone; 5° Arturo Funes; 6° Román Bertone; 7° Jesús Ceragioli; 8° Matías Giordano; 9° Fernando Dalmasso; 10° Daniel Taverna; 11° Jeremías Molardo; 12° Juan Carlos Boscatti; 13° Héctor Heit; 14° Federico Flogna y 15° Martín Tosetto.

Final A: 1° Gastón Viano; 2° Tomás Platini; 3° Cristian Mattioli; 4° Pablo Bailetti; 5° Matías Audino; 6° Mariano Bacci; 7° Carlos Boscatti; 8° Lucas Torassa; 9° Santiago Eisenacht; 10° Edgardo Osorio; 11° Sebastián Vila; 12° Marcos Zurvera; 13° Matías Maina; 14° Tomás Eisenacht; 15° Angel Gaggi y 16° Joaquín Beccaría.



CON INVITADOS

Por el momento no se confirmó la fecha de disputa de la carrera de invitados que llevará a cabo el Midgets Show and Power, aunque sí está definido que la misma tenga como sede al circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos, según adelantó el promotor Cristian Bottazzi ante una consulta realizada por el diario La Opinión.

También se está negociando para llegar a un acuerdo con Morteros, para que la categoría se presente en el Complejo Deportivo Motor "Fabián 'Pato' Nunia" de esa ciudad, en la vecina provincia de Córdoba.

El Torneo Oficial 2022 se estará cerrando, en fecha a definirse, con el "Premio Coronación", que tendrá como marco de esa definición al mismo trazado de San Antonio - Castellanos, en el que se vinieron realizando importantes mejoras en los últimos tiempos para brindar mayores comodidades a los asistentes.