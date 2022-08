Copa Santa Fe: partidos, días y horarios

Quedaron confirmados los días, horarios y las localías de los encuentros de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. Esta instancia comenzará este miércoles 3 de agosto y estarán varios representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol. En el caso del partido entre Sportivo Norte y Atlético este sábado se disputará el encuentro de ida en Barranquitas, mientras que aún no tiene fecha la revancha porque Atlético pidió postergación por coincidir la vuelta con el torneo infantil Sueño Celeste. Igualmente, cabe mencionar que la Crema disputaría esta Copa con la base del equipo que disputa la Liga Rafaelina.

Este es el detalle de los enfrentamientos de ida: Miércoles 3, 21:00 Argentino de Firmat vs Atlético Carcarañá; jueves 4, 21:00 San Martín de Progreso vs Unión de Sunchales.

Sábado 6: 15:00 La Salle vs Libertad de Sunchales y Sportivo Norte vs. Atlético de Rafaela.

Domingo 7: 15:00 Huracán de Chabás vs Studebaker; Huracán de Villa Ocampo vs Romang FC; 15:30 Huracán La Criolla vs Ben Hur de Rafaela; 15:00 Atlético Maria Juana vs 9 de Julio; 15:00 Unión de Totoras vs Argentino de Rosario.

Fecha a confirmar: Oriental vs Central Córdoba de Rosario; Defensores de Villa Cassini vs Sportivo Las Parejas; General San Martín de Las Escobas vs Atlético San Jorge.