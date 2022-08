El jueves se inicia la vacunación a niños desde los 6 meses hasta los 3 años

La provincia comenzará este jueves 4 de agosto la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en la población de niños y niñas desde los 6 meses y hasta los 3 años, en un operativo libre y sin turno previo, y que comenzará en Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe y Rosario, para luego extenderse al resto de las localidades. Se utilizará Moderna pediátrica, en dos dosis con un intervalo de 28 días. Este grupo no había sido vacunado porque no se habían desarrollado en el mundo formulaciones específicas para ellos. La población objetivo está compuesta por personas desde 6 meses y hasta los 2 años, 11 meses y 29 días.

Al respecto, la ministra de Salud, Sonia Martorano, celebró la noticia y destacó que “tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (Anmat), de la vacuna Moderna pediátrica comenzará, una vez que las mismas arriben a la provincia, el operativo de inmunización libre para los menores entre los 6 meses y los 3 años”. Posteriormente, Martorano explicó que el mencionado operativo “comenzará inicialmente en las ciudades de Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe, para luego extenderse al resto de las localidades de la provincia”. Asimismo, indicó que la vacunación se realizará “en Rosario, en el Hospital de Niños Zona Norte, en el hospital Provincial, y en el vacunatorio de Luz y Fuerza; y en Santa Fe, en el hospital Mira y López, en el hospital Sayago, en el hospital de Niños Alassia y en el Cemafe”, sin necesidad de sacar turno previo.



OPORTUNIDAD PARA

COMPLETAR ESQUEMAS

Tras señalar que aproximadamente 180.000 niños y niñas son los comprendidos entre la población objetivo en la provincia, Martorano indicó que la Moderna pediátrica contra el Covid-19 se aplicará en dos dosis, con un intervalo de 28 días entre la primera y la segunda. Asimismo, que la misma puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas de calendario nacional, gratuito y obligatorio.



¿RAFAELA DEBERÁ ESPERAR?

Más allá de que desde la provincia se informó que en Rafaela se pondría en marcha también la vacunación contra el coronavirus para los niños de 6 meses hasta los 3 años el próximo jueves, desde la Dirección Regional de Salud le comentaron a este Diario que aún no tienen nada confirmado y que no se sabe si el operativo se va a iniciar en el día mencionado. De hecho, aún no hay una fecha concreta del inicio de la inoculación, ya que hasta ayer no habían llegado las correspondientes vacunas al Hospital "Jaime Ferré". No obstante, las autoridades sanitarias locales darán a conocer en las próximas horas cuándo se iniciará, en definitiva, la aplicación de las dosis para los bebés en nuestra ciudad. Lo que sí se puede adelantar es que se vacunará sin turno en el vacunatorio del mencionado nosocomio y existiría la posibilidad de reducir el horario de atención, que pasaría a ser de 07 a 15 horas (hasta el día de hoy el horario se mantiene de 07 a 17 horas).