La Comisaría de la Mujer tiene escasos recursos humanos y está sin móviles

Vale recordar que la Comisaría de la Mujer, depende de la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, y tiene a su cargo tomar las denuncias correspondientes a casos de abuso sexual, violencia de familiar y violencia de género.

En ese marco, el concejal del PDP explica en los considerandos de su iniciativa que “el personal policial que está desempeñándose en esta dependencia además de tener atención las 24 horas, llevan a cabo detenciones de los involucrados y deben cumplimentar y asistir en todas las diligencias y trámites que les ordenan los fiscales que actúan en el Ministerio Público de la Acusación”

A su vez, el edil advierte que para dar cumplimiento a todas estas tareas “resulta insuficiente el personal policial del que se dispone y los recursos materiales con que cuenta”.

En ese marco, solicita, a través de un proyecto de Resolución, que la cartera de Seguridad provincial, provea de recursos humanos y materiales a la Comisaría de la Mujer” de manera perentoria''.

El proyecto fue tratado en la reunión de Comisión de la víspera y tuvo despacho favorable para que llegue al recinto de sesiones y se apruebe el próximo jueves.

En la fundamentación ante sus pares Mársico recordó que “el el año pasado el Concejo votó una iniciativa similar, pero todavía no hubo ninguna respuesta”

Asimismo, acotó que “tiempo atrás, Comisiones de la Cámara de Diputados desarrollaron su labor en Rafaela, una de ellas fue la de Género, Mujeres y Diversidad y en esa oportunidad integrantes del MPA manifestaron con preocupación la falta de recursos materiales y humanos”,



¿CUALES SON

LOS CRITERIOS?

“Había un auto, pero hoy no tienen nada. La Comisaría de la Mujer depende de Trata de Personas y este organismo tiene dos móviles para tres departamentos (San Cristóbal Castellanos y 9 de Julio), pero uno de ellos está roto y estacionado frente a esta dependencia. Es cierto que la Comisaría tiene una jurisdicción menor como son localidades del Departamento, dos de Las Colonias y una en San Martín de las Escobas que es Departamento San Martín, se ve entonces que desde el punto de vista material hay claramente una carencia”.

“En cuanto a lo humano -continuó el pedepista- son escasos porque hay una jefa, cuatro personas más y otra con trabajo diferenciado. Durante las guardias, de 24 horas, hay una sola agente y si llaman con alguna urgencia la Comisaría queda sin gente. Para violencia de género existen otros canales, pero para abuso es aquí donde se tiene que denunciar. Las agentes no solo toman la denuncia sino que también tienen que acompañar a la víctima al hospital y tienen a su cargo los arrestos, aunque se apoyan en otras fuerzas. Es todo muy precario”

“Hay 35 móviles parados (ver subtítulo siguiente), alguno se puede reparar, plotear y entregarlo a la Comisaría de la Mujer. Se entregaron 20 móviles, uno podría haberse destinado a la Comisaría”, apuntó

Finalmente, analizó que “son dos Comisarías en el Departamento (Rafaela y Sunchales), una en Tostado y otra en San Cristóbal, entonces se puede tener un panorama claro de lo que falta, no es que hay 10 en cada Departamento y se tiene que asistir a todo eso, alcanza para tener un panorama claro. Por eso, la verdad es que me cuesta entender la dinámica de trabajo del Ministerio de Seguridad y cuáles son los criterios a la hora de distribuir los recursos: los humanos, que no los hay, y los materiales”.

Sagardoy sumó su queja al recordar que hace casi cuatro años, en un encuentro del Concejo con el MPA, los fiscales ya habían planteado esta necesidad”.



¿Y PLATA PARA

REPARAR MÓVILES?

Otra propuesta (proyecto de Resolución) del Concejal del Frente Progresista, que tuvo despacho favorable y se aprobará pasado mañana es la que pide al Ministerio de Seguridad la verificación y reparación de los 35 móviles en desuso depositados en el predio ubicado en Av. Aristóbulo del Valle 1450, aplicando los dineros que se disponen a partir de la Ley de emergencia en seguridad sancionada sobre el final del pasado año, norma que, entre sus alcances, tiene precisamente el de reciclar patrulleros para volcarlos al combate del delito.

En ese contexto, menciona que por la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, “se crea el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, que contempla un aporte de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta $ 3.000 millones” y en artículo 4° autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad elabore e implemente un plan de reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación de costo-beneficio para su reinserción operativa”.

Más adelante, el autor del proyecto (de Resolución) indica que “es urgente y necesario proceder al análisis y verificación de las unidades que se encuentran depositadas en el predio de referencia y comprobar si es posible su reinserción operativa, procediendo a su inmediata reparación, finalizó el legislador rafaelino”.

“Esta Ley permite agilidad en los procesos burocráticos” y si bien no soslayó que la acumulación de móviles “no es nueva y ya tiene bastante tiempo” es imprescindible que habiendo una emergencia en seguridad “es una falencia no reactivarlos o mandar al desguace los que no se puedan salvar”

“Con este proyecto -enfatizó- lo que se pide es la aplicación de los dineros que autoriza la Ley a esos móviles y se vuelquen al combate del delito y todas esas unidades se pueden reparar y ser destinadas a distintas Comisarías del Departamento”.



MÁS DESPACHOS

DE COMISIONES

Otro pedido al Gobierno provincial que tuvo consenso para llegar a la siguiente sesión ordinaria, esta vez al Ministerio de Desarrollo Social, fue la reparación, a la mayor brevedad, del techo del Centro de Acción Familiar CAF Nº 30.

La solicitud fue presentada por el bloque Juntos por el Cambio, a través de un proyecto de Resolución, y fue acompañada por fotos que muestran el lamentable deterioro que presenta la estructura.

Se considera que “los CAF son instituciones que se constituyen como lugares de promoción, protección y restitución Integral de derechos de los niños”, “de puertas abiertas para la participación, reflexión e inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes” y que “las acciones que se llevan a cabo en ellas apuntan a la creacIón y fortalecimiento de lazos sociales, promoviendo así, el reconocimiento de sus capacidades y saberes en un espacio que les permita potenciar sus propias identidades y encontrarse con sus emociones a través de espacios educativos, lúdicos y recreativos para el desarrollo infantil autónomo”.

“Es importante que se mantenga en buenas condiciones este edificio al que concurren las familias y se brindan actividades para lograr un desarrollo autónomo a los niños, niñas, jóvenes y adultos que asisten a este lugar y hemos adjuntado las fotos para que se tenga una idea de cómo está”, dijo la Concejal Alejandra Sagardoy para justificar el reclamo.

Por una Minuta de Comunicación, que fue “despachada” Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve “a cabo las gestiones correspondientes a los fines de obtener los permisos por parte de las áreas nacionales competentes para la ejecución de la obra de apertura del paso a nivel de calle Córdoba entre Eduardo Oliver y J. M.Estrada.

Entre los fundamentos menciona que “calle Beltramino permite el paso de Sur a Norte y de Norte a Sur, pero recién se puede atravesar de un sector a otro en calle Intendente Giménez y Constitución, por lo que abrir el citado paso a nivel permitiría un espacio más de cruce para el Barrio Fátima, lo cuál sería de suma importancia para los vecinos”.

Por igual instrumento que el anterior, el demócrata progresista pide al Ejecutivo la urgente intervención para que se lleve a cabo “la obra de bacheo sobre la calle Antártida Argentina entre Ada. Aristóbulo del Valle y la arteria Eduardo Oliver” para dar respuesta a “vecinos que alertaron sobre el tamaño de los baches en ese sector”.

“La peligrosidad de los mismos hace imposible su normal tránsito, con el riesgo latente de producirse accidentes”, advierte Mársico.



QUEDÓ EN

COMISIÓN

El proyecto de Ordenanza, presentado por los concejales del Frente de Todos y del Frente Juntos para que “afecten” las partidas presupuestarias correspondientes para la concreción del programa Ciclismo en los Barrios teniendo”, se mantendrá en Comisión para ser redactado nuevamente porque la intención de los autores es que tenga su fondos y se mantenga como política de Estado independientemente del Gobierno de turno.

Todos los años las erogaciones para organizar la propuesta está incluida dentro del presupuesto de la subsecretaría de Deportes y la intención es que se “cree” el programa y se le asigne su propia partida cuando el Concejo vota el presupuesto para el año siguiente.