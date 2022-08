Pusineri volvió a ratificar que no se va a adelantar la paritaria

Esta semana los docentes públicos y privados y los profesionales de la salud realizarán paros de distinta duración en reclamo del adelantamiento de la discusión paritaria. Además, los maestros ya tienen previstas medidas de fuerza de 48 horas para la semana que viene si el gobierno no los llama a dialogar. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, volvió a ratificar en las últimas horas que el gobierno convocará a los gremios el mes que viene. "Nosotros tenemos un esquema en el que en agosto incorporamos un 8 por ciento a los salarios y otro 8 por ciento en septiembre. En ese mismo mes vamos a hacer la revisión de la política salarial", argumentó Pusineri. "El gobierno ratifica la postura del acuerdo de marzo", dijo el ministro en LT10 y remarcó que el marco de diálogo "ya está preestablecido". En ese sentido agregó: "Tenemos un marco para dialogar con los números sobre la mesa el mes que viene. Todavía nos falta incorporar a los salarios públicos un 16 por ciento, que no son cifras menores. La provincia de Santa Fe invierte en salarios públicos más de 30.000 millones de pesos todos los meses". "Son sumas que no son fáciles de manejar en un contexto donde, además, tenemos que darle tratamiento a los pedidos de redeterminación de precios que están haciendo las empresas de la obra pública. Tenemos que sostener la billetera Santa Fe, que por la expansión está demandando una inversión presupuestaria importante; reforzamos en Desarrollo Social y en las escuelas lo que es la asistencia alimentaria, a la espera de que la situación macroeconómica empiece a estabilizarse", explicó.

Por eso, el ministro consideró que es difícil plantear una discusión aun en septiembre cuando aún no está claro cómo va a evolucionar la cuestión inflacionaria. "Estamos esperando ver cómo se estabilizan las variables macro, cuáles son las medidas que se encaran desde el gobierno nacional y que empiecen dar resultados para que posibiliten en el plano local objetivar la discusión", sostuvo. Luego interpeló a los gremios al decir que "razonablemente podría haber una mirada que incorpore que la renegociación va a estar y que los salarios se van a ir incrementando en agosto y septiembre, tal cual lo pactado". Además, el funcionario volvió a marcar que en la inversión de la provincia, lo salarial es lo que más se lleva del presupuesto. "No resulta sencillo producir movimientos que no teníamos previstos", aseveró. "Hace dos años que convinimos con los gremios de la administración un esquema de acuerdos largos y revisión. No estamos en esquema de cláusula gatillo donde uno esperaba el índice inflacionario y a los 60 días actualizaba. Estamos en un esquema nuevo que posibilitó que los salarios quedaran varios meses arriba de la inflación y hoy tenemos este desfasaje que se va a ir corrigiendo en agosto y septiembre y con la revisión que tenemos en septiembre", finalizó.