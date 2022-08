Docentes públicos y privados realizan una medida de fuerza por 48 horas

Hoy y mañana no habrá clases en las escuelas santafesinas. Además, habrá atención restringida en hospitales y centros médicos. Los sindicatos pidieron adelanto de tramos y reapertura de paritarias y de no alcanzar un acuerdo, las medidas se extenderían también para la semana próxima.

La primera semana de agosto en la provincia de Santa Fe estará marcada por una serie de paros en pedido de adelantamiento de tramos y revisión de acuerdos paritarios. El freno de actividades nuclea a los sectores de educación y salud de forma provincial, mientras que un paro nacional de colectivos también afectará a la región.



EDUCACIÓN

Respecto del primero, Gremios docentes, tanto públicos como privados (AMSAFE, SADOP), votaron la semana pasada las mociones de paro y movilización por 48 horas para esta semana. Específicamente, para este martes 2 y miércoles 3 de agosto. De no haber un llamado a la mesa paritaria, se replicaría la medida para la semana siguiente, estipulada para el miércoles 10 y jueves 11. Cabe recordar que los gremios de distintas áreas pidieron el adelantamiento de los tramos de aumentos acordados en paritarias y, precisamente, poder volver a abrir ese canal de negociación. “El objetivo es reabrir la discusión paritaria. Es central que el gobierno de la provincia nos convoque no solo a discutir una mejora en el salario de los docentes sino una mejora en las condiciones de trabajo" advirtió Rodrigo Alonso, secretario General de Amsafe, el pasado viernes luego de la asamblea provincial. “Hay un contundente repudio de las y los compañeros a la actitud del gobierno en cuanto a lo salarial pero también en relación a las cuestiones que hacen a las condiciones de trabajo de los docentes en cuanto a las políticas educativas que se establecen sin consulta alguna y afectan directamente en la tarea docente" dijo el secretario general del SADOP Pedro Bayúgar.



SALUD

Por otra parte, los profesionales de la salud (AMRA y SIPRUS) irán a un paro por 24 horas sin asistencia, con movilizaciones en distintos puntos de la provincia. La fecha pactada es también este martes 2 de agosto y la semana siguiente seguirían las medidas de fuerza. El gremio que nuclea a los profesionales de la salud está solicitando que se adelanten al mes de julio los aumentos salariales acordados para los meses de agosto y septiembre. También que se pueda discutir un aumento para el resto del año y que se concreten los pases a planta de los trabajadores que actualmente se desempeñan como personal monotributista. Además, representantes gremiales afirmaron que las acciones que se definan serán en conjunto con otros sectores estatales que están realizando los mismos reclamos. “Este paro va con una adhesión al paro que hace Siprus. Tres puntuales motivos, apertura de paritarias que manifestamos posterior al pedido de municipales nombramientos con mayor celeridad que van como una carreta y adelantamiento de las cifras porcentuales que se dieron en paritaria, estamos muy atrás llevamos un 32% en lo que va del año y el gobierno se mantiene en una postura” aseguró Néstor Rossi, de AMRA.



ESTATALES

En tanto, en la Administración Central, UPCN anunció este lunes que ante "la negativa del Gobierno Provincial a la solicitud de apertura de paritarias y de adelantamiento de los porcentajes acordados para agosto y septiembre, se dispone un paro de actividades para toda la administración pública central para los días 3 Y 4 de agosto, sin concurrencia a los lugares de trabajo". En el comunicado aseguran que la medida de fuerza incluye a todas las reparticiones públicas de la provincia, con mantenimiento de las guardias mínimas. Al respecto, UPCN argumentó: “Desde el 24 de mayo, nuestra entidad gremial, por escrito viene solicitando el adelantamiento de los tramos salariales acordados, ante el cambio de la situación inflacionaria del país. Por ese motivo, realizamos múltiples gestiones sin un resultado positivo. Fundamentamos nuestras medidas de fuerza con la responsabilidad y la seriedad que caracteriza a UPCN Santa Fe”. "En virtud de la negativa del gobierno provincial a la solicitud de apertura de paritarias y de adelantamiento de los porcentajes acordados para agosto y septiembre, UPCN realizará un paro de actividades para toda la administración pública central para los días 3 y 4 de agosto, sin concurrencia a los lugares de trabajo", señaló la entidad en un comunicado difundido este lunes. En el caso de ATE, informaron que este martes habrá una reunión del Consejo Directivo Provincial de ATE, donde participan los Secretarios Generales de las distintas Seccionales y los Delgados Generales de las Juntas Internas, para definir medidas de acción ante la falta de respuesta por parte del Poder Ejecutivo Provincial a la solicitud que hizo el gremio para que se adelanten los tramos del aumento salarial previstos para Agosto y Septiembre.



TRANSPORTE

Por último, los transportistas llevarán a cabo un paro de actividades este martes 2 de agosto, con afectación del transporte de pasajeros en todo el país. La medida se extenderá desde las 22 horas de ese día hasta las 6 horas del miércoles y afectará el servicio de trasporte público tanto urbano como interurbano (N. de la R: en Rafaela el transporte público funcionará con normalidad, ya que depende del municipio y no de la provincia). El reclamo del sector es también la reapertura de paritarias. "Santa Fe adherirá al paro siempre y cuando no haya un llamado o arreglo que se pueda trasladar a los trabajadores" anticipó la semana pasada el vocero de UTA Santa Fe, Sebastián Alen.