Gastronómico: un oficio que volveríamos a encarar

En esta fecha, 2 de agosto, se celebra un día muy caro al sentimiento de la gente que labora en bares, restaurantes, hoteles, ya que se recuerda el Día del Gastronómico exaltando, de este modo, la invalorable labor que cumplen todas estas personas ofreciendo un impecable y cálido servicio a quienes concurren a esos sitios ya sea para alimentarse, pasar un momento agradable o alojarse, hecho que no podría cumplirse sin el eficiente servicio de estos trabajadores que, a lo largo y a lo ancho del país y los 365 días del año dicen presente para cumplir cabalmente con su misión.

Ayer nos visitaron un grupo de jubilados nucleados en UTHGRA para compartir recuerdos de la labor que los tuvo como protagonistas en sus años laborales.

Dos damas se acercaron a nuestra Redacción Mirtha Lidia Fernández, quien se desempeñó en el Apart Hotel Rafaela y en el Hotel Plaza y Estela Maris Ferrero, quien cumplió su trayectoria laboral en Sirocco.

También nos visitaron Elvio Sánchez quien se desempeñó en Casablanca, Venecia, Roberto Grau y La Suiza. Daniel Bernotto quien trabajó en La Gloria, Hotel Plaza, Churrasquería Totem, Hotel Toscano, Chopería Parra, Roberto Grúa, Organización Isidro y Juan Lang, quien siempre estuvo trabajando con el mismo dueño, trabajando en el Restaurante Susana.

Todos coincidieron en señalar que en los comienzos se adentraron al oficio con las dudas que siempre plantea lo desconocido.

En el caso de Mirtha recordó que comenzó en una clínica como mucama y luego durante 5 años hizo la misma tarea en el Apart Hotel Rafaela y 15 años en el Hotel Plaza.Estela recordó que desde Ceres había llegado a Rafaela y Sirocco había abierto, se acercó y se ofreció, logrando el trabajo, por su parte Elvio evocó que se incorporó a Casablanca cuando un amigo dejó el trabajo y lo recomendó; Daniel recordó haberse iniciado con Isidro Demarchi, lo acompañó su hermano Nenin, y Juan y Raúl Sosa, amigos inseparables y hermanos de la vida, en sus comienzos también estuvo con Juan Carlos Buffelli.Juan, como ya se dijo su vida laboral estuvo siempre ligada a la familia Grosso.



Anécdotas



El trabajo que han realizado tiene un fuerte predicamento social y les permite conocer a figuras destacadas de distintos ámbitos, Elvio recordó haber conocido a consagrados artistas como lo son el Polaco Goyeneche, Julia Zenko, Valeria Lynch, Darío Vittori. Mirtha, por su parte se sintió muy gratificada por haber conocido a José Narosky, especialmente por su cordialidad, su carisma y porque la sorprendió obsequiándole un aforismo- especialidad del personaje-.

Mientras que Juan y Daniel con sus anécdotas apuntaron a los días 24, 25, 31 de diciembre y 1º de enero en los que no pudieron compartir con su familia estas fechas tan especiales. Daniel recordó que lleva 41 años de matrimonio y 42 de mozo. Estela no tiene anécdotas especiales pero señaló tener lindos recuerdos y también contratiempos, como en todo trabajo, pero destacó la buena relación con los patrones.



El oficio



Consultados si tuviesen que volver a empezar, sin dudarlo todos remarcaron que se incorporarían a la tarea que llevaron adelante a lo largo de su vida laboral.