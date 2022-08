Tres escuelas primarias de Rafaela extienden el horario de sus clases

Tres escuelas del nivel primario de Rafaela figuran en la lista de más de 700 de toda la Provincia de Santa Fe que desde hoy extenderán una hora el horario de clases con el objetivo de fortalecer la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica.

Se trata las escuelas rurales N° 1.304 López y Planes que se conoce como "Campo Rubiolo" y la N° 373 "Coronel Aguirre" de Fronterita, a las que concurren en total 31 alumnos, según confirmó a este Diario el delegado de la Región III de Educación con sede en Rafaela, Gerardo Cardoni. Pero también se sumará la Escuela N° 652 Villa Podio pero en forma parcial, ya que solo los alumnos de 1°, 2° y 3° grado deberán permanecer más tiempo en el aula.

La propuesta de extensión horaria está enmarcada en las resoluciones 423 y 426 del Consejo Federal de Educación, en las cuales se expresan los "Lineamientos Estratégicos para la República Argentina 2022-2027". La resolución general para la jornada extendida se aprobó durante la 119° Asamblea del Consejo Federal de Educación, llevada a cabo el 22 de junio en Rosario. A partir de allí, quedó abierta la puerta a que cada provincia suscriba los acuerdos bilaterales con el gobierno nacional.

Cardoni brindó más datos de este amplio operativo que comienza este lunes. En la Región III, serán 105 escuelas que ampliarán el horario de clases, con una matrícula total de 3.686 estudiantes. Se aclara que cuando se habla de una hora más, en términos educativos se hace referencia a 40 minutos. Como la jornada actual es de cuatro horas 15 minutos, entonces con 40 minutos más se llega prácticamente a una jornada escolar de 5 horas.

En tanto, en el departamento Castellanos están incluidas 65 escuelas rurales primarias a las que asisten 2.363 alumnos, detalló Cardoni.

"Para trabajar en la propuesta se llevaron a cabo reuniones de trabajo en las nueve regiones de Educación, entre ellas la de Rafaela, de la que participaron equipos directivos para escuchar las voces del territorio y poder comenzar la jornada extendida en la medidas de las posibilidades de cada institución", explicó el funcionario.

La semana pasada, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y la ministra de Educación, Adriana Cantero, firmaron un convenio con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, para implementar la extensión horaria en las escuelas primarias de la provincia a partir de este 1° de agosto -otros distritos también suscribieron acuerdos de este tipo-.

En el caso de Santa Fe, el Gobierno nacional comprometió el financiamiento del 80% por un plazo de cinco años, el equivalente a $43.535.343,51 mensual mientras que la Provincia aportará el restante 20%.

"Para nosotros la educación es una prioridad definida desde el primer día de gestión, definida en el deseo de que todos nuestros chicos y chicas estén en la escuela aprendiendo. Eso significó una búsqueda de cada uno de ellos casa por casa, desde la sala de 4 años, que se universalizó por primera vez", sostuvo Perotti la semana pasada durante el encuentro en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. "Poder generar una extensión horaria para que esos objetivos se cumplan, es el elemento común de trabajo con el Ministerio a nivel nacional. Es el deseo, en esta primera instancia, con nuestras escuelas rurales, de alta valoración por lo que significa para la provincia de Santa Fe, el desarrollo agropecuario, agroindustrial y agroalimentario, que tiene en esas escuelas una formación esencial para el futuro del desarrollo de nuestra provincia y el país", agregó.

En este marco, Perotti afirmó que "es importante tener la colaboración de todos los docentes para este esfuerzo y de todos los padres deseosos de que sus hijos aprendan más". Sin embargo, el diablo metió la cola ya que los gremios docentes convocaron a un paro de 48 horas que se llevará a cabo entre mañana y el miércoles ante la negativa del Gobierno provincial de adelantar aumentos salariales acordados en la paritaria de marzo pasado y de reabrir las paritarias para evaluar el impacto de una inflación que está por encima de lo esperado y deterioró el poder adquisitivo de los maestros.

"Tener más horas significará tener más días, la posibilidad de formar y acompañar en cada uno de los trayectos escolares de la mejor manera. Para eso se necesita tiempo y el tiempo de los chicos en la escuela consideramos que es el mejor, formados de la mejor manera para ingresar al mundo laboral y seguir estudiando una carrera universitaria", subrayó Perotti enfocado en la cuestión educativa y no del conflicto salarial.

Por su parte, Perczyk detalló que "el objetivo es llegar a que los chicos argentinos tengan al menos 25 horas de clases. Creemos que el mejor lugar para nuestros chicos es la escuela y en ella reforzar la enseñanza y el aprendizaje de lengua y matemática. Son dos áreas del conocimiento que permiten comprender y aprender otras cuestiones de la vida diaria". "Hoy dimos un paso importante, que no se hizo antes. En un momento tan difícil de la Argentina decidimos hacer una inversión grande para que nuestros chicos tengan más horas y más enseñanza en la escuela", sostuvo el funcionario nacional.

La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, quien también firmó el convenio, explicó que "estamos pensando en la universalidad de la extensión de la jornada en el nivel primario porque definimos la trayectoria escolar obligatoria como única; comienza con el ingreso temprano en el nivel inicial, fortalece los aprendizajes elementales en la escuela primaria y define para la escuela secundaria, una escuela de avance continuo".

Asimismo, la titular de la cartera educativa provincial consideró que "este fortalecimiento de la escuela primaria, una escuela que hace muchísimos años que no se mira en la Argentina, con más tiempo puesto al servicio de que podamos fortalecer esos aprendizajes fundamentales, es un pilar que nosotros queremos sostener y proyectar".

En este contexto, tal como consignó Cardoni anteriormente, durante la primera semana de julio se llevaron a cabo mesas de trabajo convocadas por la Subsecretaría de Educación Primaria y la Dirección Provincial de Educación Rural, en las nueve regiones de Educación. Las localidades anfitrionas fueron Tostado, Reconquista, Villa Ocampo, Garabato, Arrufó, Cañada de Gómez, Rosario, Venado Tuerto, Emilia, Gessler, Rafaela y San Jorge.

Precisamente, la directora provincial de Educación Rural, Carolina Attias, indicó que "el incremento del tiempo escolar es una opción para promover aprendizajes en orden a aquellos nudos disciplinares como la lectoescritura y la ciencia, y también poder focalizar en los desafíos actuales respecto a las alfabetizaciones científicas, tecnológicas; o los lenguajes artísticos, musicales, de la educación física, incorporando o ampliando horas con formato de talleres y variaciones metodológicas, incrementando la circulación de voces y el fortalecimiento de las identidades rurales junto al arraigo comunitario".