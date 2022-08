Azar venció en una carrera que nos privó de un emotivo final tras el ingreso del AS

Por Víctor Hugo Fux



La carrera que disputó ayer el TRV6 para bajarle el telón a la "Semana de la Velocidad", lamentablemente no tuvo el final deseado. Ese que palpitaban los espectadores que respondieron en un número muy importante a la convocatoria del Club Atlético, para otorgarle un gran marco, en una jornada climáticamente brillante, al mítico autódromo "Ciudad de Rafaela".

En una carrera que tuvo el primer golpe de escena a poco de largarse, cuando un exceso de Ian Reutemann lo relegó a Facundo Aldrighetti, estaban dadas todas las condiciones para que se genere una definición vibrante.

Diego Azar, antes del último ingreso del auto de seguridad, dominaba con una ventaja tranquilizadora sobre Jorge Barrio, mientras que Aldrighetti accedía al tercer puesto luego de una espectacular recuperación y Josito Di Palma también apostaba a un final con resultado abierto.

Sin embargo, los treinta minutos se consumieron y la última vuelta quedó archivada, para que el banderazo cuadriculado decrete una victoria de Azar inobjetable por el rendimiento que había exhibido hasta ese momento, con el auto de seguridad precediendo al campeón, que cruzó la meta a ritmo lento, al igual que el resto de los protagonistas que completaron la exigencia.

Esa situación, lamentablemente nos privó de asistir a un cierre desbordante de adrenalina y a un desenlace que seguramente hubiese sido de un elevado contenido emocional en el veloz escenario rafaelino.

Hoy, con el diario del lunes, tal vez la historia y el resultado serían los mismos, pero la realidad indica que Azar terminó ganando con las pulsaciones bajas, por haber completado los últimos metros al ritmo impuesto por el pace car.

Antes de esa definición, se vivió una competencia atrapante. Al margen de la apuntada diferencia que pudo establecer Azar y de la segunda posición de Barrio que nunca estuvo en riesgo, la lucha por el tercer lugar no otorgó respiros.

Aldrighetti y Josito, a puro rendimiento, llegaron a esas ubicaciones. Marcelo Ciarrocchi -ganador del sprint disputado el sábado- y Stefano Di Palma se vieron involucrados en un toque no exento de polémica cuando también apuntaban al último escalón del podio.

Pero hubo otras actuaciones que también merecen rescatarse, en particular la del juvenil Kevin Felippo, que logró su mejor resultado en la categoría con un meritorio quinto puesto.

En definitiva, el "Gran Premio 100 Años YPF" estuvo a la altura de todas las expectativas que había despertado, por las características tan particulares de un circuito que siempre ofrece carreras de alto voltaje.

Ayer, no hubo velocidad plena en la recta final. Un tema que tal vez necesitaría ser revisado, para que el público disfrute con la aceleración a fondo, que es un sello distintivo de nuestro "Templo de la Velocidad".

Carrera final (17 vueltas): 1° Diego Azar (Lexus), en 30m10s058; 2° Jorge Barrio (Chevrolet) a 217 milésimas; 3° Facundo Aldrighetti (Lexus) a 1s498; 4° Luis José Di Palma (Fiat) a 1s752; 5° Kevin Felippo (Ford) a 2s186; 6° Matías Capurro (Lexus) a 2s188; 7° Lucas Guerra (Ford) a 6s037; 8° Marcelo Ciarrocchi (Ford) a 6s037; 9° Diego Verriello (Fiat) a 6s149 y 10° Michell Bonnin (Lexus) a 6s608.