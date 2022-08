La Crema inicia la semana con la cabeza puesta en la 'final' del domingo en Tandil

Atlético de Rafaela, aprovechando la fecha libre, descansó el fin de semana y desde este lunes se pondrá en marcha de cara a su próximo objetivo: Santamarina.

El equipo que conduce Ezequiel Medrán viene de golear 4-1 a Brown de Puerto Madryn y de conseguir ‘aire’ en la asfixiante pelea por la permanencia. El triunfo era tan necesario para lo anímico, como también para los números que tras quedar libre en el capítulo 27 que comenzó ayer, seguirá hoy y se completará mañana, el panorama hubiera podido ser muy desfavorable.

La ‘Crema’ visitará el domingo a Santamarina, que juega este lunes ante Brown en Puerto Madryn, en lo que será una ‘final’ para alejarse de ese último puesto de la tabla que ocupa el conjunto tandilense, junto con Flandria.



LA FECHA COMENZÓ AYER



La 27 fecha del torneo de la Primera Nacional, que lo tiene a Atlético libre, se puso en marcha en la jornada de ayer con los siguientes resultados:



Domingo 31/07: Brown (A) 1 vs Atlanta 2, Sacachispas 0 vs Güemes (SdE) 2, Dep. Maipú 3 vs Gimnasia (J) 0, Chacarita 0 vs Estudiantes BA 1, Quilmes 2 vs Alte. Brown 0, Agropecuario 0 vs Gimnasia (Mza) 1, Ind. Rivadavia 0 vs Villa Dálmine 0.



Lunes 01/08: 15.00hs Brown (PM) vs Santamarina, 15.00hs Tristán Suárez vs San Telmo, 15.00hs Nueva Chicago vs Flandria, 15.00hs Almagro vs Temperley, 16.00hs Mitre vs Dep. Riestra, 19.00hs Alvarado vs Dep. Morón, 19.35 hs (tv) Ferro vs Belgrano, 21.00 hs San Martín (T) vs Chaco For Ever, 21.40 hs Instituto vs All Boys.



Martes 02/08: 15.35 hs Estudiantes (RC) vs Dep. Madryn, 21.10 hs (tv) Def. de Belgrano vs San Martín (SJ).



LAS POSICIONES

Belgrano 56, puntos; San Martín (T) 49; Instituto 47; Gimnasia (M) 46; All Boys 45; Almagro 42; Estudiantes (RC) 41; Ind. Rivadavia 39; San Martín (SJ) 38; Def. de Belgrano 38; Brown (A) 38; Estudiantes (BA) 38; Chaco For Ever 37; Dep. Madryn 35; Chacarita 35; Dep. Maipú 34; Riestra 33; Güemes (SdE) 33; Gimnasia (J) 32; Brown (PM) 32; Agropecuario 31; Quilmes 30; Alte. Brown 30; Ferro 30; Mitre (SdE) 29; Atlanta 29; Alvarado 27; Dep. Morón 26; Atlético de Rafaela 26; Temperley 26; Nueva Chicago 25; San Telmo 24; Villa Dálmine 24; Tristán Suárez 23; Sacachispas 23; Flandria 21; Santamarina 21.