Sportivo se quedó con el clásico

El clásico de las vías, el barrio, terminó en manos de Sportivo Norte que con goles de Hernán Jara y Martín Albertengo, en contra, le ganó 2-1 a Argentino Quilmes.

El encuentro que había quedado postergado de la fecha 5 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se jugó en la tarde de ayer en Barranquitas y con un marco estupendo de público. Un lleno total.

A los 20 minutos de la primera parte un centro de Córdoba que llegó desde la derecha y que no pudo conectar Quiroga pero si Hernán Jara, que con un remate cruzado abrió el marcador para el conjunto local, que por ese entonces era más claro y ya había generado una situación clara. A los 35, Manuel Bustos lo empató para el Cervecero en un tiro libre jugado rápido y que Nico Góngora encaró para asistir al capitán para que iguale las acciones.

Sobre los 38 del complemento Soria metió un centro que Albertengo quiso desviar y la terminó metiendo de cabeza en su propio arco y de esta forma el ‘Negro’ se terminó quedando con la victoria.

En los festejos de dicho gol el árbitro Mauro Cardozo le mostró la roja a Soria y Suárez. Previamente se había ido expulsado Ángel Almaráz.

En Reserva hubo división de puntos tras igualar 2 a 2.



HOY, COMIENZA LA SEXTA



En la jornada de ayer se cerró la quinta fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa del clásico entre Sportivo y Quilmes, y este lunes ya se pondrá en marcha un nuevo capítulo.

La fecha 6 comenzará hoy y se completará el próximo domingo 7.

Todo el programa: Lunes 01/08: 22.00hs Unión de Sunchales vs Atlético María Juana, Florida de Clucellas vs Libertad de Sunchales; Miércoles 03/08 Talleres de María Juana vs Atlético de Rafaela, 9 de Julio vs Sportivo Norte, ambos con horario a confirmar. A confirmar día y hora: Arg. Quilmes vs Ben Hur.

Domingo 07/08: 15.30hs: Deportivo Aldao vs Bochófilo Bochazo, Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado, Argentino de Vila vs Peñarol.



Las Posiciones: Ben Hur 13, puntos; 9 de Julio 10; Brown 10; Peñarol 10; Sportivo Norte 10; Dep. Tacural 9; Dep. Ramona 9; Ferro 8; Libertad 8; Quilmes 8; Atlético 8; Dep. Aldao 7; Unión 4; Bochazo 4; Atlético María Juana 3; Florida 2; Arg. Vila 1; Talleres (MJA) 1.