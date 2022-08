La Rafaelina, subcampeón en el Provincial que se llevó la Venadense

La Copa de Oro del torneo Provincial Sub-15 que se disputó durante el fin de semana en nuestra ciudad se la llevó la Liga Venadense de Fútbol tras derrotar en la final al equipo A de la Liga Rafaelina.

El encuentro definitorio se disputó en el estadio Germán Soltermam y la victoria de la Venadense fue por 1 a 0. También se llevaron la Copa 100 años de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El equipo dirigido por Javier Berzero se quedó con el premio del Fair Play y con el de la valla menos vencida. En la mañana del domingo le ganó en semifinales a Liga Casildense por 1 a 0, en el Agustín Giuliani. Mientras que el equipo B de la Rafaelina cayó 2-0 con Liga Interprovincial y quedó fuera de competencia.

Del certamen provincial participaron 16 Ligas de toda Santa Fe y la LRF presentó dos equipos.



Los resultados de las finales.



Copa de Oro: 3º y 4º puesto Asoc. Rosarina 2 vs Liga Casildense 2. Ganó por penales Casildense.



Copa de Plata: Final: Liga Totorense 0 vs Liga Departamental del Sur 0. Ganó por panales 4-2 Totorense.



Copa de Bronce: Final: Liga Interprovincial 2 vs Liga Ocampense 2. Ganó por penales 5-4 Ocampense.



Copa Estímulo: Final: Liga Ceresina 3 vs Liga Galvense 1.