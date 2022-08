"Decidí asumir la responsabilidad que me toca con alma y vida", dijo Massa

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó este domingo que hoy oficializará su renuncia a la titularidad del cuerpo y a su banca que concluye en diciembre del 2023, que se tratará el martes en una sesión especial convocada por el Frente de Todos para asumir como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

"El martes se trata mi renuncia a la Presidencia de la HCDN y mi renuncia como Diputado Nacional. Doy este paso con convicción y compromiso, sin dudas, ni especulaciones. Dedicaré toda mi energía a solucionar problemas, entendiendo que es el mejor servicio que puedo dar al país", publicó en la red social Twitter.

Además, señaló: "escuché y leí preguntas, interrogantes y dudas respecto a la sesión del martes en la que cambiamos autoridades de la Honorable Cámara de @DiputadosAR. Quiero ser muy claro, decidí asumir la responsabilidad que me toca con alma y vida".

Al dimitir Massa como diputado nacional asumirá en su lugar el presidente del Partido Piquetero, Juan Marino, quien actualmente es funcionario del ministerio de Desarrollo Social que conduce Andrés Larroque.

La sesión especial para tratar la renuncia de Massa se efectuará a las 14 y allí se elegirá al nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Diputados a propuesta del Frente de Todos, por tratarse de la primera minoría del cuerpo legislativo.

El pedido de sesión especial fue solicitado por el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, y los diputados Paula Penacca, Leonardo Grosso, Itai Hagman, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna, Daniel Brue, José Luis Gioja, Vanesa Siley, y Hugo Yasky.

El plenario legislativo será presidido por el vicepresidente primero del cuerpo, Omar De Marchi, y tras la votación de la renuncia, el Frente de Todos propondrá al legislador o legisladora que asumirá la presidencia de la Cámara baja.

Previo a esa deliberación, la bancada del Frente de Todos se reunirá entre mañana a la noche o el martes a la mañana para elegir al sucesor del designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Desde el oficialismo señalaron que la vicepresidenta del bloque del FDT Cecilia Moreau es la firme candidata a ocupar ese lugar estratégico y tercero en la sucesión presidencial.

En caso de ser elegida, Moreau se convertirá en la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados, ya que por lo menos desde la restauración democrática todos los presidentes fueron hombres, e incluso la actual conducción no cuenta con mujeres en su integración.



ANTICIPOS

El designado ministro de Economía, Sergio Massa, priorizará la generación de divisas a través del incentivo fiscal a los sectores de la energía, la agroindustria y la economía del conocimiento, mientras que con el FMI apuntará a profundizar "la búsqueda de consensos", una postura que ya mostró en el Congreso cuando trabajó activamente para la aprobación del programa con el organismo, adelantaron a Télam desde su equipo de colaboradores.

Aunque Massa advirtió que recién entre lunes, martes y miércoles se darán a conocer los nombres, las medidas y los detalles de la reformulación del Gabinete, en su entorno ya usan una frase para referirse a lo que pretende ser una de las premisas generales de su gestión en el Palacio de Hacienda: convertir a la Argentina en una "fábrica de dólares para exportar trabajo argentino".

Ese eslogan resume la necesidad de acumular reservas frente a la inestabilidad monetaria, un proceso que en los últimos días encontró un alivio con el descenso de los dólares financieros y el blue, y que en el plano de lo concreto se traduce en la decisión de estimular a las actividades con potencial exportador -el sector energético, el agroindustrial, la industria del software y la tecnología aplicada- con un paquete de medidas de incentivo.

En el equipo del Frente Renovador que se viene reuniendo en la sede partidaria de la avenida Libertador 850 sostienen que el mejor antecedente para entender la lógica que promoverá Massa es el repaso de lo que fueron sus prioridades en la Cámara baja, desde donde empujó de modo sistemático beneficios impositivos para los trabajadores formales y la clase media, en particular la actualización del piso del impuesto a las Ganancias.

"Para saber lo que podría hacer Sergio hay que ver lo que hizo como presidente de la Cámara de Diputados", grafican en ese sentido, y luego deslizan que el criterio de impulsar "beneficios impositivos" mediante leyes votadas en el Parlamento podría trasladarse a partir de la semana que viene a la gestión económica.

El objetivo es favorecer a las actividades más dinámicas de la estructura económica, las que generan dólares, como la cadena agroindustrial y el polo energético, aparte de la ciencia y tecnología con perfil productivo.

En esa línea, los colaboradores de Massa subrayan por estas horas que dos ejes de las medidas a anunciar serán el "alivio fiscal y la generación de divisas", mientras que en el frente externo y en el vínculo con los organismos internacionales de crédito consideran clave "remontarse a cuál fue su rol durante el acuerdo con el FMI, sobre todo su búsqueda de consensos para sumar apoyos en la votación".