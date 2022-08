La Sociedad Rural impulsa el diálogo con Massa para "poner el país a crecer"

El desembarco de Sergio Massa al Gobierno como "superministro" a cargo de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Pesca y Ganadería, renovó las expectativas de distintos sectores productivos del país, entre los cuales se encuentra el campo, respecto a un cambio de enfoque en la gestión económica y la relación del Ejecutivo con los mismos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confirmó en declaraciones a NA que estuvo en contacto con Massa y que pronto se reunirán con los otros integrantes de la Mesa de Enlace. "Tenemos que sentarnos y empezar a cambiar ideas en función de poner a este país de una buena vez a crecer", indicó el titular de la SRA.

Según trascendió, Massa habló con Pino antes del discurso del dirigente rural, y le reveló su convicción de la importancia del sector. Asimismo, se comprometió a tener una reunión con la Mesa de Enlace y también le comentó que considera al campo un sector vital para la economía.

Pino consideró que el nuevo "superministro" se muestra "muy receptivo" y precisó que el diálogo "no va a ser fácil si el Poder Ejecutivo no soluciona su tema político y no logra generar confianza en la ciudadanía a nivel productivo".

"Hay que hacer votos para que eso suceda", aclaró el dirigente ruralista, quien el sábado pronunció un fuerte discurso contra la política agropecuaria del Gobierno nacional.

No obstante, Pino fue cauto frente a las expectativas de que la llegada de Massa al Gabinete pueda facilitar una reducción de las retenciones o una flexibilidad en el cepo. "Eso genera mucha expectativa y después la frustración, si no sucede, es más fuerte", indicó.

El titular de la Sociedad Rural Argentina manifestó su expectativa en que su discurso del sábado en Palermo, en el marco de la Apertura de la Expo, "genere una señal de escuchar y de que entiendan lo que el sector puede llegar a hacer en una Argentina donde las reglas sean claras, justas y que nada más confíen en el sector más potente de la economía".



UNA MULTITUD VISITÓ

LA MUESTRA 2022

La 134ª edición de la Exposición Rural finalizó ayer al cabo de 11 jornadas de actividades en el predio de Palermo y más de 1.300.000 personas visitaron la muestra, en su regreso a la modalidad presencial tras dos años de espera con motivo de la pandemia de coronavirus, informaron hoy los organizadores.

"Estos once días fueron una demostración del potencial que tiene el campo para aportar a la construcción de una nueva Argentina. Tenemos las herramientas, el conocimiento, la tecnología y el compromiso para contribuir al desarrollo. Solo necesitamos reglas claras y justas", aseguró el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Asimismo, Pino fue el encargado de encabeza este sábado el acto de inauguración oficial de la muestra en la pista central, donde pronunció un encendido discurso en medio de las tensiones que se vienen registrando en los últimos días entre el campo y el Gobierno, y a la espera de las nuevas medidas que pueda tomar el flamante "superministro" de Economía, Sergio Massa.

En su regreso a la presencialidad tras dos años por la pandemia de Covid-19, la tradicional exposición de Palermo se caracterizó también este año por una fuerte presencia de dirigentes políticos de la oposición recorriendo la muestra, que coincidió con las vacaciones de invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los organizadores indicaron en un comunicado de prensa que "los jóvenes, la sostenibilidad, la capacitación, los negocios, y los espectáculos en la pista central fueron los ejes de las principales actividades" este año.

La Expo Rural 2022 contó con más de 400 stands, 2.500 animales, 14 provincias participantes, más de 100 conferencias y charlas de capacitación.

Un aspecto destacado de la muestra fue la genética que se mostró en las juras de cada raza. Otro, la tecnología de maquinarias y herramientas para el campo, además de las Agtech.

"Los productores, los criadores, los expositores y los socios de la SRA demuestran aquí la excelencia en su trabajo. Exhiben genética de nivel mundial y las últimas innovaciones para optimizar la actividad en el campo y en la producción de alimentos", agregó Pino.

Por otro lado, en la plataforma Expo Rural Virtual se pudieron seguir cada una de las actividades. Se conectaron visitantes desde distintas zonas de la Argentina y de otros países del mundo, como Brasil, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Chile, Francia, China, Hungría, entre otros.

En este sentido, el director Comercial de La Rural S.A., Carlos Solanet, afirmó: "No sólo podemos llegar a todos los rincones del país y acercarle las propuestas a toda la gente, sino que, por primera vez, estamos en vivo, trascendiendo las fronteras, llevando lo mejor del campo argentino a todo el mundo".

Finalmente, en esta edición fue la primera vez que se realizó un show de apertura con un gran despliegue técnico, escénico y artístico que unió tradición y vanguardia, en el que participaron Diego Torres y Darío Volonté junto con la orquesta académica del Teatro Colón. (NA)