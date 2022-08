Una exposición marcada por las diferencias entre el Gobierno y el campo, con opositores y sin oficialistas

La 134º edición de la Exposición Rural de Palermo finalizó ayer tras diez días de incesante actividad, en lo que fue el retorno de la muestra luego de dos años de ausencia por la pandemia y que estuvo marcada por una gran presencia de dirigentes de la oposición.

La relación marcada pos discrepancias entre el Gobierno y el Campo generó que el oficialismo optara por no concurrir a la muestra. A lo largo de las distintas jornadas la visitaron varios dirigentes políticos, pero todos pertenecientes a la oposición.

Los desencuentros entre el campo y el Gobierno quedaron acentuados por las posiciones disímiles sobre la liquidación de la última cosecha de soja, en la que la administración nacional intentó que el sector agropecuario pueda aportar dólares a las alicaídas arcas del Banco Central.

Los reiterados cortocircuitos sumados a los cambios en el Gabinete que derivaron en la renuncia de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura y por lo tanto al consecuente vacío de funcionarios que respondan a la cartera agropecuaria, hicieron que el Gobierno carezca de representantes vinculados a las políticas del agro para que asistan a la apertura oficial de la muestra.

Más allá de los eventuales responsables de la gestión con el sector, tampoco dijo presente ninguna figura de la coalición gobernante. Ante la notoria ausencia del oficialismo, la exposición fue copada por la oposición.

Durante las distintas jornadas dijeron presentes: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Tetaz, Elisa Carrió, Soledad Acuña, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, José Luis Espert, Jorge Macri, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Javier Milei, Mario Negri, Ricardo Buryaile, Carolina Losada y Luis Naidenoff.

Al visitar la muestra, Macri aseguró que "el futuro es con el campo, no en contra de ellos".

En esa línea indicó que se hizo presente para "ratificar" su "apoyo al campo" y añadió: "Quiero decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, a pesar del momento muy difícil".

También recorrieron el predio los legisladores bonaerenses Christian Gribaudo, Maximiliano Abad, Andrés de Leo, Érica Revilla, Adrián Urrelli y Luciano Bugallo, y la senadora provincial Maricel Etchecoin, en representación de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

El paso de los dirigentes políticos por La Rural siempre da que hablar. En esta oportunidad, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aprovechó el espacio para ponerse en carrera por la sucesión de Rodríguez Larreta. "Me gustaría ser jefa de gobierno acompañando un proyecto de Horacio Rodríguez Larreta como Presidente", resaltó la funcionaria dela Ciudad en declaraciones al programa "Pan y circo", que conduce Jonathan Viale por Radio Rivadavia.

Otra visita que no pasó desapercibida fue la del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, quien recorrió el predio de Palermo y destacó la capacidad agrícola de la Argentina, remarcando que el país "puede ayudar a alimentar al mundo entero". (NA)