Grave llamado de atención

Pasados ya unos meses de la puesta en funcionamiento de la rotonda que hoy nos ocupa, la cual cabe destacar aún no fue oficialmente inaugurada, los vecinos de Susana y también los de Rafaela no pueden creer que tanto tiempo después de habilitarse el tránsito por el sector de la rotonda y el puente de ingreso a la localidad de Susana todavía no haya alumbrado público, ni siquiera dos focos puestos.

Desde este Diario, tiempo atrás, ya se indicó esta falencia. La responsabilidad de esta desidia es de Vialidad Nacional, y es por esta desidia que personas siguen falleciendo producto de su incompetencia.

Un sector aún no inaugurado, sin ninguna iluminación, ¿debería estar habilitado al tránsito vehicular en horario nocturno, cuando estas verdaderas trampas mortales toman de imprevisto a quienes no conocen la presencia de la rotonda, ya que por ser la 34 una ruta nacional, circula gente de todo el país por ese lugar, ignorando estos verdaderos obstáculos mortales?

El lugar es una boca de lobo: no hay alumbrado, el desvío existente y el cordón de la rotonda de noche es prácticamente invisible -solo presenta una débil mano de pintura blanca en el lateral- y las señales sobre la presencia de una rotonda son insuficientes o nulas para quien viaja de norte a sur como el caso de este hombre fallecido.

Esperemos que Vialidad Nacional se ponga a trabajar porque el problema indirectamente es la falta de iluminación, pero directamente es la pérdida de vidas humanas por esta causa.