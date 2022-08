Un fallecido en la rotonda en construcción sobre Ruta 34

Eran las 3.15 de la madrugada de ayer, cuando en Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 216 -entre las localidades de Susana y Rafaela-, una viajera que ocasionalmente pasaba por el lugar comunicó telefónicamente a la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) que en Ruta 34, más precisamente en la rotonda en construcción -aún no inaugurada- entre nuestra ciudad y la localidad de Susana, había un vehículo volcado y una persona sobre la ruta, totalmente inmóvil.

Así las cosas desde el Centro de Monitoreo Urbano (CEMU) dan pronto aviso al servicio policial 911, y al servicio de Emergencias SIES 107, quienes rápidamente se acercaron al lugar constatando la presencia de un automóvil marca Peugeot 206 XT 5P, de color blanco, conducido por un hombre oriundo de la localidad de Esmeralda.

Momentos después el conductor fue identificado como Sebastián Orlando Negro, de 28 años, quien aparentemente se encontraba fallecido.

Cabe agregar que al arribo del personal policial, el vehículo se encontraba volcado en el interior de la rotonda con sus cuatros ruedas mirando hacia arriba y el conductor habría sido despedido por el impacto y se hallaría en la banquina Este.

Una médica policial se hizo presente en el lugar, constatando el deceso del joven. Labor realizada por el Destacamento N° 7 de esta ciudad, Subcomisaría 16a. de la localidad de Susana, Bomberos Zapadores, y personal Científico Forense.



CHOCO Y SE DIO

A LA FUGA

Cerca de las 20.00 de la noche del sábado, personal de SIES 107 comunicó a la GUR la colisión de una moto con un auto en la esquina de Av. Roque Saénz Peña y Primera Junta, con la presencia de lesionados.

Al llegar al lugar personal de la GUR y policial comprobaron que fueron partes de este siniestro vial un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer de 27 años, domiciliada en calle Alem; y una motocicleta Gilera 110 c.c. conducida por Aldo Villarroel, de 32 años, quien resultó con lesiones.

Cabe destacar que en el suceso vial participó un tercer vehículo que estaría involucrado pero no hay datos sobre el mismo, ya que se dio a la fuga.



EN FADER Y FRANCISCO RAMIREZ

Siendo las 15.40 del sábado, el servicio de emergencias 911 junto al Centro de Monitoreo Urbano (CEMU) toman conocimiento de un accidente por "moto derrape" en la esquina de calles Fader y Francisco Ramírez.

En el lugar, una motocicleta conducida por Sebastián V. de 16 años, acompañado por Santiago C. de la misma edad y mismo domicilio cayeron sobre el pavimento por lo que convocado al lugar una ambulancia de SIES 107, quien traslada a los dos adolescentes a un centro de salud para su mejor atención.



EN BARRIO PIZZURNO

A las 18.30 de ayer, SIES 107 tomó conocimiento sobre un accidente de tránsito en la primera cuadra de calle J. Cortázar -barrio Pizzurno-.

Fueron partes un automóvil Ford Focus, conducido por Gustavo F. de 54 años domiciliado en esa altura catastral; y por la otra parte, un Peugeot 308, conducido por Guillermo W. de 32 años, domiciliado en barrio Alberdi. Se hizo presente en el lugar un móvil policial y SIES 107.



MOTO ABANDONADA

A las 13:45 de ayer, un vecino se comunicó con la Guardia Urbana (GUR) informando que en intersección de calles Woodgate y N. Corti -barrio Mora- había una motocicleta Honda Wave aparentemente en estado de abandono.

Al llegar al lugar personal policial, logran corroborar que el propietario del vehículo es Andrés P., domiciliado en barrio Belgrano. Junto al motovehículo se halló documentación varia, como tarjetas de crédito y débito, elementos personales, y dos cascos, entre otros.