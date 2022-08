El Concejo retoma hoy la actividad legislativa con una variada agenda

Finalizado el receso, que abarcó todo el mes de julio, el Concejo Municipal reinicia esta mañana su labor parlamentaria de cara a un semestre que tendrá temas controvertidos, como la cesión del Predio de la Flor, la prohibición giros a la izquierda en avenidas, monopatines y jardín de infantes de barrio Belgrano, entre otros. En este marco, se prevé una mayor confrontación entre las bancadas oficialistas y opositoras, en lo que será un anticipo de los tiempos electorales que se avecinan.

Precisamente, serán meses que se deberán aprovechar para consensuar propuestas en beneficio de los rafaelinos, porque, sabido es, que ni bien arranque el 2023 todo estará impregnado por el proceso eleccionario, y en lo local estará en juego, ni más ni menos, que el Gobierno de la ciudad y la renovación de concejales, por lo que todo lo legislativo entrará prácticamente en punto muerto.



RECICLAR

PATRULLEROS

Tras denunciar que existen más de 35 móviles en desuso depositados en el predio ubicado en Av. Aristóbulo del Valle 1450, el edil del Frente Progresista reclama a la cartera de Seguridad su verificación a los fines de determinar su reinserción operativa y en caso de ser posible, se lleve a cabo su urgente reparación.

“El Poder Legislativo Provincial ha procedido a votar la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, en la cual se crea el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, que contempla un aporte de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta $ 3.000.000.000” expone en los considerandos de la iniciativa el demoprogresista.

“En su artículo 4º inc.d se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad elabore e implemente un plan de reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación de costo-beneficio para su reinserción operativa”, indica Mársico.

“La Ley de Emergencia Pública, a que se hace mención, fue sancionada el 29 de diciembre del año 2021 y al día de la fecha no se han producido avances con la reparación de los móviles de referencia” manifestó Lisandro Mársico.

“A la Unidad Regional V- más específicamente a Rafaela la actual gestión provincial, que lleva dos años y seis meses al frente del gobierno, ha incorporado (el proyecto fue presentado sobre el final de junio pasado) solo seis móviles policiales y doce motovehículos, por lo que resulta urgente y necesario proceder al análisis y verificación de las unidades que se encuentran depositadas en el predio de referencia y comprobar si es posible su reinserción operativa, procediendo a su inmediata reparación, finalizó el legislador rafaelino.



RECURSOS

URGENTES

Con relación a la situación de la Comisaría de la Mujer, dependiente de la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género, que tiene a su cargo tomar las denuncias correspondientes a casos de abuso sexual, violencia de familiar y violencia de género, el concejal del PDP fundamenta el pedido en que “el personal policial que está desempeñándose en esta dependencia además de tener atención las 24 horas, llevan a cabo detenciones de los involucrados y deben cumplimentar y asistir en todas las diligencias y trámites que les ordenan los fiscales que actúan en el Ministerio Público de la Acusación” y agrega que “la Comisaría de la Mujer con sede en Rafaela, tiene a su cargo gran parte de las localidades del Departamento Castellanos”.

A su vez advierte que para dar cumplimiento a todas estas tareas “resulta insuficiente el personal policial del que se dispone y los recursos materiales con que cuenta”.

En ese marco, Mársico solicita a través de un proyecto de Resolución que “el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, provea de recursos humanos y materiales a la Comisaría de la Mujer” y se envíe copia de este pedido al Intendente Municipal Arq. Luis Castellano y al Secretario de Prevención en Seguridad Lic. Maximiliano Postovit.



REPARAR EL CAF

Los concejales del Bloque Juntos por el Cambio solicitan (proyecto de Resolución) al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe que a la mayor brevedad posible proceda a reparar el techo del Centro de Acción Familiar CAF Nº 30.

Argumentan que “los CAF son instituciones que se constituyen como lugares de promoción, protección y restitución Integral de derechos de los niños”, “de puertas abiertas para la participación, reflexión e inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes” y que “las acciones que se llevan a cabo en ellas apuntan a la creación y fortalecimiento de lazos sociales, promoviendo así, el reconocimiento de sus capacidades y saberes en un espacio que les permita potenciar sus propias identidades y encontrarse con sus emociones a través de espacios educativos, lúdicos y recreativos para el desarrollo infantil autónomo” y en función de estos fines “es importante mantenerlos en condiciones adecuadas”, algo que no está siendo observado.



FOMENTO

DEL CICLISMO

A través de un proyecto de Ordenanza, los concejales del Frente de Todos y del Frente Juntos proponen que se “afecten las partidas presupuestarias (municipales) correspondientes para la concreción del programa Ciclismo en los Barrios teniendo en cuenta las necesidades propias para su organización”

Igualmente, la iniciativa establece que “la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deportes o la que la reemplace en su futuro. La misma deberá organizar dicha actividad entre 3 y 4 veces al año, alternando en diferentes sectores y espacios de la ciudad. Trabajando de forma articulada con el Club Ciclista y con diversas instituciones deportivas, educativas y culturales”.

En otro orden se determina que “se deberán garantizar todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad de manera adecuada así como también proveer los recursos para garantizar el bienestar, la seguridad y la salud de los participantes”.

Se recuerda que un trabajo mancomunado entre el Municipio y el Club Ciclista surge el programa Ciclismo en los Barrios, que se lleva adelante hace más de 30 años” y se destaca que esta propuesta “genera experiencias (que se ven reflejadas en la gran convocatoria de niños, niñas y jóvenes de toda la ciudad) y es una fuente inagotable de ciclistas para nuestra ciudad, en donde han salido valores de nivel nacional e internacional”.



APERTURA DE

CALLE Y BACHEO

En una Minuta de Comunicación, el Concejal Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve “a cabo las gestiones correspondientes a los fines de obtener los permisos por parte de las áreas nacionales competentes para la ejecución de la obra de apertura del paso a nivel de calle Córdoba entre Eduardo Oliver y J. M.Estrada.

Entre los fundamentos menciona que “calle Beltramino permite el paso de Sur a Norte y de Norte a Sur, pero recién se puede atravesar de un sector a otro en calle Intendente Giménez y Constitución, por lo que abrir el citado paso a nivel permitiría un espacio más de cruce para el Barrio Fátima, lo cuál sería de suma importancia para los vecinos”.

Por igual instrumento, el demócrata progresista pide al Ejecutivo urgente intervención para que se lleve a cabo “la obra de bacheo sobre la calle Antártida Argentina entre Ada. Aristóbulo del Valle y la arteria Eduardo Oliver” para dar respuesta a “vecinos que alertaron sobre el tamaño de los baches en ese sector”.

“La peligrosidad de los mismos hace imposible su normal tránsito, con el riesgo latente de producirse accidentes”, advierte Mársico.



ESTACIONAMIENTO

PARA ATLÉTICO

Finalmente, estará en el debate legislativo un proyecto de Ordenanza ingresado por el Departamento Ejecutivo que pide se refrende “la Resolución Nº 13. 073 de fecha 30 de Junio de 2022, por la cual se dispuso la prohibición de estacionamiento de vehículos destinada al ascenso y descenso de personas de lunes a viernes y de 16 a 22 y sábados de 8 a 12, en el cordón Norte de calle Dentesano, por un tramo de quince (15 mts.) contados a partir de los cuarenta y cuatro (44 metros) de la prolongación de la línea de edificación municipal este de calle Urquiza, hacia el este”.

Se aclara que “dicha reserva no constituye de manera alguna un privilegio y obedece a estrictas razones de interés u orden público”.