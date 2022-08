Según Martorano, sólo el 22% de los santafesinos se colocó la cuarta dosis

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, dijo que la cartera que dirige planea desarmar el dispositivo de vacunatorios masivos contra el Covid-19. Por lo tanto, reiteró su convocatoria a la población, principalmente, a los jóvenes a colocarse las dosis de refuerzo, dado que sólo el 22% se presentó a ponerse la cuarta. "Que la gente se acerque a los vacunatorios ahora que saben donde están porque ya trabajamos en la descentralización", recomendó la ministra. Y pidió "no perder la percepción de riesgo". También adujo que lo siguiente será la aplicación de una vacuna anual que los científicos aún están desarrollando y "no sabemos cuándo va a estar" disponible. En la entrevista con El Litoral, Martorano también se explayó sobre el primer premio que obtuvo la provincia de Santa Fe en el Seminario de Líderes Latinoamericanos de Salud, que se realizó del 20 al 24 de julio, en el Harris Manchester College, Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Fue un reconocimiento otorgado por la gestión durante la pandemia de coronavirus. "Me vino bien esta mirada externa, limpia, porque mentiría si no dijera que sentí el peso de llevar adelante la salud de Santa Fe durante la pandemia", se sinceró la ministra.



PORCENTAJES ACTUALES

DE VACUNACIÓN

Sobre la realidad de la vacunación Covid, la funcionaria destacó que "al principio hubo una muy buena vacunación y ahora se perdió la percepción de riesgo. Ya los vacunatorios vamos a ir cerrándolos y descentralizando la vacunación, porque ya no está yendo la gente. Con las dos dosis tenemos vacunado al 90% de la población; con la 3ra tenemos cubierto el 63%; pero con la 4ta estamos en el 22%, fueron solamente los adultos mayores y el personal de la salud. Insistimos en la colocación de todas las dosis porque esto no pasó del todo; pasó por la vacunación, pero si se empiezan a caer los anticuerpos, comenzaremos de vuelta. Los científicos están todos trabajando en una dosis anual o sea que no habrá que ponerse una 5ta, sino que probablemente dentro de un año haya que colocarse esta otra". También destacó que

"la 4ta dosis hay que colocársela. Si tenemos las vacunas ¿Por qué no ir a vacunarse una vez más y nos quedamos todos tranquilos? Los jóvenes son los más reticentes, y quienes sí se vacunaron son los que tienen más de 60 años y las personas de riesgo. No hay que perder la percepción de riesgo porque sigue habiendo casos (de enfermos con covid). Son personas vacunadas y por eso son leves. Conviene tener un buen nivel de anticuerpos porque no sabemos cuándo va a estar la nueva vacuna; por eso insistimos en que hay que ponerse la 4ta dosis, que hoy es para toda la población.



EL TURNO DE LOS BEBÉS

Sobre el cronograma de vacunación a bebés de 6 meses a 3 años, Martorano sostuvo que "este lunes se define la fecha del inicio del cronograma en el Cofesa (Consejo Federal de Salud) para vacunar a los niños de 6 meses a 3 años, que no son más de 200 mil en la provincia. A los padres decirles que es una vacuna moderna de ARN mensajero, que es diferente a la que se usa en adultos, es otro desarrollo destinado a pediatría. Que ya está aprobado por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos); la Anmat y la Sociedad Argentina de Pediatría también dieron el ok. Además, se estuvo capacitando a los vacunatorios que tratan a niños. Es una vacuna segura, eficaz, para una población que no vacunamos hasta ahora y donde sí tuvimos casos graves de covid; ahora mismo tenemos algunos internados. Les sugerimos a los padres que hablen con el pediatra, que les va a dar el mejor consejo".