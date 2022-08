Perotti participó de la clausura de "La semana de la Velocidad"

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, participó este domingo de la clausura de la Semana de la Velocidad en el Autódromo de la ciudad de Rafaela. En esta ocasión correspondió a la séptima fecha del Campeonato Argentino del TC2000, TC2000 Series, Fórmula Nacional y Fiat Competizione. En el transcurso de la mañana se corrieron las finales del Top Race V6, Top Race Series y Top Race Junior.

En la oportunidad, Perotti manifestó: “La Semana de la Velocidad que vivió la provincia acá en el autódromo de Rafaela, fue un éxito total. Mucho público, buen clima y el deseo de seguir repitiendo estos eventos en la provincia”. “La gastronomía y la hotelería de toda la región estuvieron trabajando a pleno. Estos son los eventos que queremos en una Santa Fe turística, el automovilismo tiene mucho para darle y hay que aprovecharlo plenamente,” agregó.

Más adelante, el gobernador expresó que “hay que hacer las inversiones, acompañar a cada uno de los organizadores para mejorar los escenarios y al público lo vamos a tener porque tenemos buenos espectáculos y se los trata con las comodidades que se merece”, concluyó Perotti.

Por su parte, el administrador de la Categoría Top Race V6, Alejandro Levy, destacó el encuentro y afirmó que “estamos muy contentos con los resultados de la Semana la Velocidad. La gente acompañó y nos sorprendió por la cantidad de asistencia que se movilizó tanto el fin de semana pasado como éste”. Y agregó que “estamos trabajando junto al gobernador para generar no sólo un evento deportivo sino también turístico, con responsabilidad social”, remarcó Levy.

Por último, el ex piloto de automovilismo argentino, Miguel Ángel Guerra, dijo que “nosotros acá tenemos la suerte de estar en el templo de la velocidad. Es bueno que el automovilismo pueda devolverle a Santa Fe todo lo que nos está dando”. “Es mi deseo que todas las provincias y todos los gobernadores puedan colaborar de esta manera y poder seguir creciendo con el automovilismo argentino como crece en Santa Fe”, cerró Guerra.



PRESENTES

Estuvieron presentes también el presidente del Club Atlético de Rafaela, Silvio Fontanini; el presidente de la Sub Comisión de Automovilismo, Adrián Sanmartino; y el asesor ministerial de Vialidad Provincial, Daniel Ricotti; entre otras autoridades.