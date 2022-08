El Bv. Santa Fe, una zona de alto riesgo de transitabilidad con escasos controles

Desde que el año pasado se pusieron en marcha las remodelaciones en los canteros del Bv. Santa Fe, los quejas en cuanto a la transitabilidad de la arteria más importante de la ciudad han sido moneda corriente. Primero fue el turno del primer cantero, entre 9 de Julio y Alvear y Saavedra, luego los reclamos se trasladaron al segundo cantero, yendo de oeste a este, hasta la intersección de Pueyrredón y Sargento Cabral. Y ahora la mención es para el tercero cantero, el anteúltimo, que va desde la esquina de Güemes y San Lorenzo. Constantemente, los vecinos, automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones vienen formulando críticas muy duras sobre el peligro que corren a la hora de transitar por el sector donde se están llevando a cabo actualmente las tareas de refacciones.

En primer lugar, hay que mencionar que desde el municipio nunca se le comunicó a la población del inicio de las obras en el tercer cantero, lo que generó sorpresa y mayores complicaciones, sobre todo en la zona de bares, ya que no pudieron utilizarlos, de un día para el otro, para poder sus habituales sillas y mesas. De hecho, el último martes por la noche se cambió el cerco perimetral, y los que empezaron a sufrir fueron los automovilistas, por la escasa visión que hay en la esquina de Bv. Santa Fe y Sargento Cabral a raíz de la colocación de los chapones, que tapan prácticamente toda la visibilidad, poniendo en riesgo, en todo momento, el físico de los que manejan cualquier tipo de vehículo. Si uno va por Güemes y llega al bulevar, para doblar a la derecha no hay mayores problemas, pero el que viene de Sargento Cabral, de sur a norte, y debe continuar por Pueyrredón, los conductores deben hacer malabares con el cuello y la cabeza como para poder estirarla y ver si del este, por la avenida, puede continuar o debe seguir su trayecto, ya que la visibilidad es prácticamente nula. Además, otro punto que hace peligroso el paso por ese sector del microcentro son los autos estacionados en el bulevar en las zonas donde se está haciendo las reparaciones, complicando aún más el panorama. Y más riesgoso se torna aún en horas de la noche. Es por ello que los vecinos y conductores piden la presencia de más controles y a lo largo de todo el día, ya que los inspectores de Control Público sólo están presentes en horarios pico.

Los funcionarios locales que vienen trabajando en la materia exigen mucho en cuanto al uso del caso y a cumplir con las normas de tránsito, pero parece ser que por los mencionados lugares no han pasado o no han estado presentes como para darse cuenta de lo peligroso que se ha tornado el tráfico del Bv. Santa Fe. De hecho, este domingo, en el horario de las 19, donde todo el mundo sale a dar una vuelta por el centro, el movimiento era constante, pero no había ningún inspector en ese sector controlando el tránsito, aunque sí estuvieron un buen rato enfrente del primer cantero, sobre el Museo Histórico. ¿No hubiese sido conveniente realizar el control unos metros más adelante?



¿Y LAS VEREDAS?

Otra de las fuertes quejas de los rafaelinos tiene que ver con el estado actual de las veredas del centro. Fueron muchos los vecinos que habían pedido que primero se arreglen las veredas antes que los canteros, ya que se trataba de una obra más necesaria. Al día de hoy, en su mayoría están totalmente destruidas. Demás está decir que la demora en cuanto a sus reparaciones es cada vez mayor y habrá que ver en qué momento el estado local pondrá manos a la obra.