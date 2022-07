En 6 meses: 798 armas de fuego secuestradas

El gobierno de Omar Perotti presentó un informe realizado por el Observatorio de Seguridad Pública sobre el secuestro de armas de fuego durante los meses de enero a junio.

Los agentes policiales secuestraron en ese período, 798 armas de fuego de distintos calibres y 1907 municiones en el marco de 684 intervenciones policiales.

Asimismo, mayo fue el mes en el que mayor cantidad de armas se incautaron de las calles santafesinas, con un total de 50 armas.

En este sentido, 475 de estas armas fueron el resultado del accionar policial en la vía pública y 289 en domicilios particulares, 277 en chequeos de personas y 176 en requisas.

INDICES MAS BAJOS DE HOMICIDIOS Y VIOLENCIA

Al respecto, sobre la incautación de armas y el número de homicidios en la ciudad de Santa Fe, Jorge Lagna, ministro de Seguridad, sostuvo que “Santa Fe está viviendo los índices más bajos de homicidios y violencia de los últimos 10 años. El año pasado hubo 47 hechos y este año estamos a esta altura en 10 menos, en la ciudad de Santa Fe, con distintas técnicas que empleamos, donde per cápita era número 1, había más niveles de homicidios que en todas las ciudades de la Provincia. Hoy Rosario desplazó a la ciudad de Santa Fe, y esto no es un hecho solamente policial, esto traspasa todos los niveles del Estado, en la educación, la cultura, el desarrollo social, y es clave complementarse”.

Más adelante, el ministro señaló que “yo celebro mucho lo que hicieron hace poco 16 legisladores de distintos partidos políticos que firmaron un proyecto de justicia federal para Santa Fe. Eso es entender lo que necesita la sociedad, dejarse de embromar con partidizar la seguridad y ponerse objetivos. No puede ser que, si Rosario hoy está sufriendo mucho más fuerte este flagelo, la última reforma fue hace 40 años, no se cubren las vacantes, estamos por orden del gobernador Perotti comprando tecnología para agilizar pericias de celulares, porque la justicia federal rosarina no tiene los elementos, tiene que mandarlos a Buenos Aires y tarda seis o siete meses en peritar un teléfono. Es insólito que pase hoy esto”.

DETALLES SOBRE LAS ARMAS

Sobre el informe del Observatorio de Seguridad Pública, con relación al tipo de arma de fuego que se sacó de las calles, 473 son armas cortas y de ellas 275 fueron revólveres, 177 pistolas y 11 pistolones; 121 armas de fabricación casera o adaptada, y las amas largas fueron 214, de las que 158 eran escopetas. Y, en cuanto a los calibres, la mayoría de las armas fueron calibre 22, de las cuales 146 eran armas cortas, 52 armas largas y solo 27 armas eran de fabricación casera, 113 armas cortas y 1 arma larga de calibre 32.

CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS

Al respecto, el subsecretario de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, Joel Theytaz, indicó que "estamos muy conformes con los resultados, venimos de dos años de récords en materia de secuestros de armas y los números tienden a estabilizarse en el departamento La Capital. Tengamos en cuenta que el universo de armas de fuego circulantes es un número finito”.

En cuanto al informe presentado, el funcionario destacó que “siempre recomendamos cautela a la hora de analizar los datos que se desprenden del informe, pero es importante resaltar que si hoy podemos contar con estas referencias es gracias a la decisión política de avanzar sobre la construcción de mecanismos que permitan crear información valida y confiable respecto de la circulación de armas de fuego en el territorio provincial”.