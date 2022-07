Massa definió una "hoja de ruta" para evitar versiones

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, subrayó que el miércoles comunicará "el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar", así como también dará a conocer "la mecánica de los primeros diez días".

El saliente presidente de la Cámara de Diputados utilizó sus redes sociales para "transmitir una hoja de ruta clara para evitar versiones, especulaciones o falsas medidas en supuesto estudio". En ese sentido, ratificó que lunes y martes va a comunicar los nombres de los funcionarios que integrarán su equipo de trabajo en el Palacio de Hacienda.

El tigrense señaló que ese mismo martes se llevará adelante la sesión especial en la que se aceptará su renuncia como presidente de la Cámara baja y se designará su reemplazo al frente del cuerpo legislativo.

"El miércoles el presidente Alberto Fernández me tomará juramento y luego en conferencia de prensa voy a comunicar el plan de trabajo, objetivos y ejes a abordar, así como también la mecánica de los primeros 10 días que van a darnos un camino a recorrer y los desafíos a encarar como país", subrayó.

Y reiteró el pedido que hizo a la prensa el pasado viernes tras reunirse con el jefe de Estado en la Residencia Presidencial de Olivo: "Con mucho respeto les pido que no demos por supuestas cosas previamente en términos de nombres o medidas para no generar incertidumbre ni falsas expectativas".

Con tan solo 48 horas transcurridas desde que se conociera su designación y sin haberse hecho cargo formalmente del flamante Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, el líder del Frente Renovador ya recibió planteos y reclamos de parte de todos los sectores.

Apenas trascendida la noticia, el líder de la UTEP, Juan Grabois, pidió al tigrense "medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones".

En tanto, desde la otra punta de la escala socioeconómica, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reclamó "estabilidad macroeconómica con equilibrio fiscal" y bajar la presión impositiva sobre el sector formal.

Asimismo, este sábado, en la apertura de la edición número 134 de la Exposición Rural, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, manifestó: "Esperamos que la nueva conducción económica esté a la altura de la difícil situación que atraviesa el país, y que genere la confianza necesaria para atravesar estos momentos.

Queremos decirles que el sector agropecuario es lo suficientemente importante como para mantener el rango ministerial".

Además, durante una protesta frente al Congreso, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, deseó que la llegada del tigrense al Gabinete "pueda aportar a traer tranquilidad" para frenar la escalada del dólar blue y la consecuente presión sobre los precios. (NA)