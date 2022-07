Pino: "lo que no funciona es el revoleo de bolsos con dólares"

El titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, apuntó ayer contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aludió a los casos de corrupción durante el kirchnerismo. La vicepresidenta sostuvo en diversas oportunidades que en el Gobierno había "funcionarios que no funcionan".

Ahora, en la inauguración de la Exposición Rural, el presidente de la entidad lanzó una frase que pareció dirigida a la ex mandataria. "Ya sabemos lo que no funciona: no funciona el revoleo de bolsos llenos de dólares, ni el recuento de pilas de billetes mal habidos", disparó Pino en medio de aplausos. Y pidió: "Basta de robarle a la gente su dignidad".

En contraposición con las críticas del Ejecutivo, aseguró que "el campo está de pie" y que el sector produce, no hace promesas. En ese sentido, exigió al Gobierno "cumplir nuestra Constitución Nacional".

Pino, quien admitió entre risas que debieron modificar seis veces el discurso inaugural por las idas y vueltas con los cambios en el Gobierno, calificó de "ilegales e inconstitucionales" a las retenciones a las exportaciones del agro.

Sobre el nuevo Gabinete, insistió que Agricultura debe "seguir manteniendo el rango ministerial". (NA)