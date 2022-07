Media sanción al proyecto ratifica el “Consenso Fiscal 2.021”

El senador Alcides Calvo (PJ - Castellanos) participó en la sesión de la Cámara de Senadores en la cual se dio media sanción a un proyecto de ley proveniente del Gobierno Provincial (Mensaje N° 4971/2021) por medio del cual se ratifica el Acuerdo denominado “Consenso Fiscal 2.021” celebrado el día 27 de diciembre de 2021 entre el Estado Nacional y las Provincias.

La firma del Consenso Fiscal 2021, que sostiene las alícuotas máximas del impuesto a los Ingresos Brutos que pueden cobrar las provincias, habilita a crear un impuesto a la herencia, pero desde el Gobierno Provincial se aclaró que no aumentará ni creará nuevos tributos.

Cabe destacar que la mayoría de las alícuotas máximas en el impuesto a los Ingresos Brutos vigentes en la Provincia son menores o iguales a los topes que se fijaron en el Consenso Fiscal 2.021 suscripto. Además, se mantendrán desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

Explica Calvo que “la provincia no creará ni el impuesto a la herencia ni ningún otro y mantendrá la estructura impositiva vigente, sin aumentos, en el marco de la estabilidad tributaria que rige actualmente y se propone extender para el próximo año. Cabe recordar que, en diciembre de 2.021, las Cámaras Legislativas sancionaron la Ley Provincial N° 14.069 que establece la política tributaria de la Provincia para el ejercicio económico 2.022 y fija, entre otras cuestiones, la estabilidad fiscal hasta el año 2.023. Allí se observa que las alícuotas vigentes de la ley impositiva anual están en sintonía con las fijadas en el Consenso recientemente suscripto”.

Dado que aún persisten los efectos económicos derivadas de la emergencia sanitaria que generó el Covid-19, el Estado Nacional y las Provincias coincidieron en la necesidad de sostener la armonización tributaria y avanzar en normas vinculadas al crecimiento del gasto público, contar con pautas para una política de endeudamiento responsable y reglas de transparencia fiscal.

Señala el senador Calvo “que en esta oportunidad no se requieren modificaciones a leyes para su efectivo cumplimiento, ya que la Provincia de Santa Fe cumple con todos los topes fijados en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Patente. Por ello, y a los fines de preservar de alguna manera la autonomía tributaria en Santa Fe, es necesario ratificar el acuerdo celebrado suspendiendo la aplicación del Consenso Fiscal 2.017, que de haberse aplicado este año hubiera acarreado grandes perjuicios a las arcas no solo de nuestra Provincia, sino del resto de las administraciones del país”.