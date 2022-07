Marcelo Ciarrocchi logró ganar un sprint con varios golpes de escena

Por Víctor Hugo Fux



Apenas 10 vueltas resultaron suficientes como para que en el sprint del TRV6 pase de todo, antes que el cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford) se quede con la victoria, increíblemente cómoda luego de un trámite donde se fueron repitiendo las situaciones polémicas en algunos casos e imprevistas en otros.

Desde el comienzo y con la ausencia en la grilla de Stefano Di Palma (Fiat) por un fuerte golpe contra el paredón en la súper clasificación, la lucha se planteó entre José Manuel Sapag (Ford) y Gastón Rossi (Mercedes), quienes habían partido desde la primera fila.

Ciarrocchi e Ian Reutemann (Lexus) recortaron las distancias y también dieron pelea cuando ingresaron a la segunda vuelta, pero un contacto evitable en la primera chicana entre Rossi y el piloto de Humboldt terminó con las dos máquinas en la tierra arada.

Ambos tuvieron que desertar, además de convocar al ingreso del AS, que haría su primera aparición en una carrera que recién comenzaba a entregar unas interesantes cuotas de emoción.

Luego del relanzamiento, Sapag pudo mantenerse al frente, con Ciarrocchi en el mismo ritmo, pero otro incidente, que marginó a Lucas Guerra (Chevrolet), reclamó una segunda entrada del AS.

La tercera largada fue la vencida para Ciarrocchi, que logró quebrar en un impecable adelantamiento la oposición de Sapag para treparse a la punta y no abandonarla hasta el final.

El piloto de Almafuerte fue ampliando su ventaja de manera impensada, mientras el resto protagonizaba una lucha espectacular, que en un momento tuvo a cinco autos girando muy apretados y en maniobras al límite, hasta que, de manera previsible, los autos de Sapag y Josito Di Palma (Fiat), luego de una notable recuperación, protagonizaron un encontronazo que los retrasó.

Ciarrocchi ganó sin atenuantes, escoltado en definitiva por Facundo Aldrighetti (Lexus), quien siempre estuvo en la conversación, sacando provecho de una penalización con un lugar al campeón Diego Azar (Lexus), quien terminó ocupando el último escalón del podio.

Jorge Barrio (Chevrolet), Diego Verriello (Fiat) y Kevin Felippo (Ford) se ubicaron entre el cuarto y el sexto puesto, en tanto que fue séptimo Josito y completaron los 10 mejores Michell Bonnin (Lexus), Juan Perea (Chevrolet) y Fabricio Persia (Chevrolet), éste con una vuelta menos.

Con este antecedente, vibrante de principio a fin, el TRV6 estará cerrando hoy la "Semana de la Velocidad" en el óvalo con tres chicanas del autódromo "Ciudad de Rafaela".

Será a partir de las 10:45, cuando se ponga en marcha el "Gran Premio 100 Millas YPF", pactado a 30 minutos + 1 vuelta.

Sprint "Río Uruguay Seguros" (10 vueltas): 1° Marcelo Ciarrocchi (Ford), en 22m16s742; 2° Facundo Aldrighetti (Lexus) a 3s649; 3° Diego Azar (Lexus) a 3s658; 4° Jorge Barrio (Chevrolet) a 4s413; 5° Diego Verriello (Fiat) a 5s623; 6° Kevin Felippo (Ford) a 8s868; 7° Luis José Di Palma (Fiat) a 14s109; 8° Michell Bonnin (Lexus) a 21s291; 9° Juan Perea (Chevrolet) a 46s449 y 10° Fabricio Persia (Chevrolet) a 1 vuelta.