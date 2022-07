Impulsan la planificación en el ámbito de una Rafaela metropolitana paralela

Dirigentes nucleados en Juntos por el Cambio y el Socialismo de la región mantienen reuniones con el fin de generar un ámbito que les permita asociarse para coordinar soluciones a problemas comunes un proyecto que tuvo su punto de partida con la anterior administración provincial, pero fue perdiendo fuerza con la actual.

En ese marco, días atrás, nuestra ciudad fue escenario del encuentro de referentes y autoridades ejecutivas de distintas localidades de la zona con la idea de reflotar esa mesa de consenso para el progreso mutuo.

La reunión tuvo como anfitrión al concejal Leonardo Viotti, y asistieron los presidentes comunales de Presidente Roca, Marcelo Bocco; de Lehmann, Lucio Beltramo; de Susana, Alejandro Ambort, al tiempo que se sumó el presidente del Concejo de esta ciudad, Germán Bottero.

En el cónclave se abordaron temas prioritarios que necesitan gestiones y respuestas comunes para Rafaela y las vecinas localidades y, la cuestión de la inseguridad, un flagelo que azota a todas las poblaciones, estuvo en el centro de la agenda. En segundo lugar, todos los presentes coincidieron en manifestar el pedido para que no se discontinúe las obras de carácter urgentes para el desarrollo de la región.

Otro de las cuestiones que acaparó la atención de los dirigentes estuvo relacionada con la cuestión ambiental. Fue unánime la intención de generar políticas públicas dirigidas a la sustentabilidad, y en particular se puso el foco en el tratamiento de los desechos urbanos y encontrar el mejor destino para su disposición final con un espacio para el depósito de los elementos orgánicos, con todas las medidas de resguardo para el cuidado del ambiente, y evitar que terminen en lugares a cielo abierto, como ocurre en la actualidad. Fue claro el deseo de avanzar, en aquellas que todavía no lo ponen en práctica, con la separación de la basura en origen.



QUEJA POR EL

ABANDONO

Otro de los asuntos fue la preocupación de los caminos rurales y la conectividad y la conveniencia de establecer un sistema de otorgamiento de licencias de conducir en cada localidad para evitar que los residentes deban trasladarse hacia Rafaela para su gestión. Un anhelo que sería importante llevar a cabo para descongestionar y agilizar la tramitación en las oficinas respectivas del Municipio local, que actualmente entrega turnos de entre 40 y 50 días.

Finalmente, todos los participantes manifestaron su satisfacción por el contenido del encuentros, al tiempo que coincidieron en reprochar el poco apoyo y empuje que desde los Ejecutivos provincial y local se le brinda, en el último tiempo, a esta instancia de diálogo y concertación institucional para hallar salidas a problemas e inconvenientes que se podrían solucionar si se trabaja en conjunto. A su vez, se acordó mantener periódicamente estas reuniones y el compromiso de sumar nuevos actores para que el lobby se mayor y escuchado.

Cabe recordar que la conformación del Área Metropolitana surge a principios de agosto de 2016 cuando se presentó en el Nodo Región 2 la Ley Provincial Nº 13532 de Áreas Metropolitanas.

En aquella oportunidad, el intendente Luis Castellano, que preside el organismo, se había comprometido ante los funcionarios provinciales y presidentes comunales presentes, a liderar el proceso de metropolización, junto con los concejales. Y así fue como luego de varias reuniones quedó constituido el Ente de Coordinación del Área Metropolitana Gran Rafaela (ECOM Rafaela), un espacio institucionalizado que debe estar a cargo del Municipio rafaelino.

En los últimos meses, son pocas las novedades que este espacio ha generado y las voces de las jefes comunales que no responden al peronismo indican que “a perdido viento” y es poco lo que se ha generado con hechos concretos desde su creación.



A LA VANGUARDIA

Vale recordar que en abril de 2016, con el socialista Miguel Lifschitz en la Casa Gris, la Legislatura de la provincia dio sanción definitiva a la Ley de Áreas Metropolitanas. De esta manera la provincia creó el marco legal, que permitirá a los municipios asociarse para coordinar soluciones a problemas comunes.

La normativa tuvo como objetivo la generación de un marco regulatorio para las áreas metropolitanas de la provincia y los entes de coordinación metropolitanos donde participen distintas ciudades, comunas y el gobierno provincial. De esta manera se habilita una posibilidad semejante a los nodos provinciales encabezados por las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, porque en Rosario ya estaba en funcionamiento

Las Áreas Metropolitanas tienen como desafío el extender las redes de infraestructura, reducir costos socioeconómicos y mejorar los servicios de utilidad pública; avanzar en la gestión de un sistema de transporte público integrado que permita el acceso de la población a los empleos y servicios que se ofrecen en las diferentes localidades que integran las áreas; promover políticas medioambientales integradas, particularmente en la gestión de residuos sólidos urbanos; la implementación de acciones coordinadas entre lo público y lo privado para promover el desarrollo y la generación de empleo; y prevenir los impactos de las emergencias hídricas; entre muchos otros objetivos.

Durante la presentación de la ley, el mandatario provincial agradeció a los legisladores el acompañamiento para “un proyecto de enorme importancia para la provincia de Santa Fe, que ahora se pone a la vanguardia en el país y en América Latina en relación a la organización de las áreas metropolitanas”. Y explicó que la ley “establece una nueva configuración institucional que no estaba hasta el momento reconocida por la Constitución y las leyes de la provincia.