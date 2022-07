Atlético: descanso y a ver lo que pasa

Atlético de Rafaela le ganó 4-1 a Brown de Puerto Madryn y consiguió el alivio que tanto necesitaba, principalmente antes de la fecha libre que tiene este fin de semana cuando hoy se ponga en marcha el capítulo 27 de la Primera Nacional.

La ‘Crema’ llegó a los 26 puntos y trepó varias ubicaciones en la tabla de posiciones, alejándose así de la zona roja.



Los dirigidos por Ezequiel Medrán tuvieron fin de semana libre y desde mañana comenzarán a trabajar de cara al encuentro del próximo domingo ante Santamarina de Tandil, por la fecha 28.

Sin dudas que será otro de esos partidos catalogados ‘de seis puntos’.



A pesar de la victoria la relajación no puede ser total y todos estarán prendidos a lo que ocurra con aquellos rivales que pelean por lo mismo que el conjunto albiceleste: quedarse en la categoría.



La fecha 27 que comienza hoy y terminará el martes, se jugará de la próxima manera:



Domingo 31/07: 13.40 hs. (TV) Brown (A) vs Atlanta, 15.00hs Sacachispas vs Güemes (SdE), 15.30hs Dep. Maipú vs Gimnasia (J), 15.40 hs. (TV) Chacarita vs Estudiantes BA, 15.40 (TV) Quilmes vs Alte. Brown, 16.00hs Agropecuario vs Gimnasia (Mza), 16.00 Ind. Rivadavia vs Villa Dálmine.



Lunes 01/08: 15.00hs Brown (PM) vs Santamarina, 15.00hs Tristán Suárez vs San Telmo, 15.00hs Nueva Chicago vs Flandria, 15.00hs Almagro vs Temperley, 16.00hs Mitre vs Dep. Riestra, 19.00hs Alvarado vs Dep. Morón, 19.35 hs. (TV) Ferro vs Belgrano, 21.00hs San Martín (T) vs Chaco For Ever, 21.40 hs. Instituto vs All Boys.



Martes 02/08: 15.35 hs. Estudiantes (RC) vs Dep. Madryn, 21.10hs (TV) Def. de Belgrano vs San Martín (SJ).



LAS POSICIONES



Belgrano 56, puntos; San Martín (T) 49; Instituto 47; All Boys 45; Gimnasia (M) 43; Almagro 42; Estudiantes (RC) 41; Ind. Rivadavia 38; San Martín (SJ) 38; Def. de Belgrano 38; Brown (A) 38; Chaco For Ever 37; Dep. Madryn 35; Chacarita 35; Estudiantes (BA) 35; Riestra 33; Gimnasia (J) 32; Brown (PM) 32; Dep. Maipú 31; Agropecuario 31; Güemes (SdE) 30; Alte. Brown 30; Ferro 30; Mitre (SdE) 29; Quilmes 27; Alvarado 27; Dep. Morón 26; Atlético de Rafaela 26; Atlanta 26; Temperley 26; Nueva Chicago 25; San Telmo 24; Tristán Suárez 23; Sacachispas 23; Villa Dálmine 23; Flandria 21; Santamarina 21.