El equipo A de la Rafaelina se clasificó a la Copa de Oro

El torneo Provincial Sub-15 de fútbol masculino cumplió en la jornada de ayer con su fase clasificatoria y quedaron definidos los clasificados a las Copas. Este domingo se conocerán a los respectivos campeones.

El equipo A de la Liga Rafaelina de Fútbol accedió a la Copa de Oro y enfrentará en semifinales a Liga Casildense. El juego se disputará hoy a las 9 hs. en cancha de Argentino Quilmes, en el estadio Agustín Giuliani.

En la jornada de ayer, el equipo A liguista, venció 3-1 a Esperanza en cancha de Quilmes. El viernes había igualado 2-2 con Cañadense. Por su parte, la Liga Casildense ayer superó 3-2 a San Martín. En el debut había superado 2-0 a Liga Ocampense.

La otra semi de Oro la disputarán Asoc. Rosarina vs Liga Venadense, a las 9 hs., en cancha Nº 3 de Ben Hur.



Las otras Semifinales. Copa de Plata (9 hs.): Liga Departamental San Martín vs Liga Verense, en Ferro; Liga Totorense vs Liga Cañadense, en Peñarol.

Copa de Bronce (10.30hs): Liga Ocampense vs Liga Santafesina, en cancha Nº 3 de Ben Hur; Liga Interprovincial vs Liga Rafaelina B, en Quilmes.

Copa Estímulo (10.30hs): Liga Reconquistense vs Liga Galvense, en Ferro; Liga Ceresina vs Liga San Martín, en Peñarol.

Partido consuelo (10.30hs) Liga Esperancina vs Liga Sanlorencina, en cancha Nº 3 de Ben Hur.

Vale recordar, en todos los casos, si al cabo del tiempo reglamentario el encuentro sigue igualado la definición irá a los penales.

Por otro lado, el campeón de la Copa de Oro se llevará el trofeo correspondiente al certamen Sub-15, que entregará la Federación Santafesina de Fútbol, y en conmemoración a los 100 años, la Liga Rafaelina de Fútbol hará entrega de un trofeo especial.