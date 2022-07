Unión, por la recuperación

Unión de Sunchales recibirá este domingo, desde las 15, a San Martín de Formosa en uno de los partidos correspondientes a la 22ª fecha de la Zona B del torneo Federal A. El encuentro se disputará en el estadio de la Avenida Belgrano de la vecina ciudad y será dirigido por Bruno Amiconi (Salto).

El elenco dirigido por Walter Grazziossi atraviesa un presente complicado sin poder sumar de a tres en las últimas fechas, ubicado en la parte baja de la tabla, y además con numerosas bajas para la conformación del equipo. Están suspendidos Germán Mayenfisch, Francisco Robles y Raúl Barros, mientras que se encuentran lesionados Ezequiel Gnemmi y Manuel Vargas.



VICTORIA DE SARMIENTO

Con dos goles de Mariano Martínez y el restante de Maximiliano Brito, Sarmiento de Resistencia se impuso ayer como visitante a Crucero del Norte por 3 a 0.

Este domingo también jugarán: a las 11 Juventud de Gualeguaychú vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; a las 15 Sportivo Las Parejas vs. Douglas Haig; a las 16 Boca Unidos vs. Racing de Córdoba; 16.05 Gimnasia y Tiro vs. Central Norte de Salta; 19 Juventud Antoniana vs. Sp. Belgrano de San Francisco. Libre: DEPRO.