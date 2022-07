Inicio con traspié para CRAR

Fue derrota para el Círculo Rafaelino de Rugby por la primera fecha del Final Four del torneo de segunda división del TRL. En su visita a Venado Tuerto perdió frente a Jockey por 45 a 26.

Los puntos de CRAR, que obtuvo bonus como dato alentador de esta presentación, fueron a través de los tries de Franco Davicino, Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried y un try penal, mientras que Martín Bocco sumó dos conversiones. El resultado abultado, más allá de los méritos del rival que fue primero en la etapa regular, puede explicarse también desde el punto de vista que durante gran parte del juego el equipo rafaelino estuvo en inferioridad numérica, ya que fue expulsado Guillermo Brown, mientras que hubo tarjetas amarillas para Mariano Ferrero y Jonatan Viotti.

La formación inicial dispuesta por el Head Coach Quique López Durando fue: Carlos Laorden, Martín Zegaib y Gastón Zbrun; Mariano Ferrero y Franco Davicino; Ignacio Sapino, Pedro Rubiolo y Facundo Aimo; Esteban Appó y Martín Bocco; Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried (c), Guillermo Brown, Leonado Sabellotti; Santiago Kertens.

En el otro partido de la fecha, Los Caranchos venció como local a Logaritmo por 40 a 7.

Posiciones: Jockey y Los Caranchos 5 puntos; CRAR 1; Logaritmo 0.

El próximo sábado jugarán Los Caranchos vs. CRAR y Logaritmo vs. Jockey.