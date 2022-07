El Aero Club con nuevas inversiones para sus socios

En la noche del viernes el Aero Club de Rafaela convocó al periodismo y autoridades locales para mostrar distintas inversiones realizadas por su Comisión Directiva, que permitirán un mejor servicio para sus asociados. El intendente Luis Castellano, junto la secretaria de Desarrollo Humano Myriam Villafañe, el Subsecretario de Deportes Ignacio Podio y los ediles Germán Bottero, Lisandro Mársico y Leonardo Viotti, presenciaron las explicaciones que con satisfacción brindaron el presidente Francisco Szewc y el dirigente Ricardo Galiano.

En cuanto a la parte aeronáutica, se procedió a la inauguración de la nueva planta de combustible. La misma tuvo una inversión de unos 20.000 dólares y consta de dos surtidores para el almacenaje, uno de 10.000 y el otro de 5.000 litros. Mediante un organizado sistema de contralor, cada socio a través de su tarjeta magnética puede acceder a la misma, utilizarla y el control se procesa automáticamente en la computadora central del Club.

Cabe destacar que gran parte de los trabajos de esa planta fueron realizados en las propias empresas de los dirigentes, disminuyendo los costos. Inclusive, puede ser utilizada por aviones de paso que requieran reabastecimiento.

Del lado del tenis, los nuevos beneficios consisten en la adquisición de dos máquinas de última generación para el tratamiento y acondicionamiento de las canchas de polvo de ladrillo. Se trata fundamentalmente de una escariadora y compactadora que permiten un mejor estado. Las mismas, inclusive, pueden ser alquiladas a otros clubes si así lo requieren.

Szewc, en diálogo con LA OPINION, mencionó que "estamos trabajando con un proyecto a 5 años, para llevar al Aero Club nuevamente a lo que fue en sus épocas florecientes. Sabemos que son tiempos difíciles, las cuotas son bajas, pero dentro de ese manejo fino de la economía tratamos de evolucionar, mejorar los sistemas, para con esa reducción de costos y eficiencia hacer inversiones".

Destacó que "el Aero Club ha incorporado nuevos aviones, con nuevos motores, que requieren de un combustible especial. Para el Club, que está volando mucho, y que es una Escuela de Pilotos, queremos estar al alcance de toda la comunidad. Hoy la mayoría de los pilotos que tenemos son chicos que han elegido como carrera ser piloto, hacen el curso y luego pueden ser pilotos comerciales".

En cuanto a los ingresos, el presidente expuso que "el Aero Club tiene grupos familiares como socios, no en la parte individual. Actualmente son 290 grupos familiares, que totalizan aproximadamente unos 700 socios involucrados que pueden utilizar las instalaciones. El tenis tiene unos 140 jugadores, mientras que en la parte aviación, hay alrededor de 60 entre activos e inactivos".



UN TRÁMITE QUE SE DEMORA

Un tema que preocupa a la Comisión Directiva es la demorada renovación del convenio de uso de las instalaciones. "El Aero Club tiene un permiso de uso de las instalaciones, no sobre su hangar principal que ahí hay un contrato de por vida con la Administración de Bienes del Estado, sino sobre el resto del predio a través de una concesión de la Municipalidad que tiene con la ANAC que tiene todo el Aeródromo, y que está vencida desde 2019".

Explicó que "hay una diferencia de criterios entre Bienes del Estado y la ANAC. Entre ellos no se ponían de acuerdo para firmar los convenios, y es así que estamos con convenios vencidos. Y lógicamente así es difícil proyectar. Quiero destacar que la Municipalidad está permanentemente gestionando para que esto se finalice, creo que está avanzado por lo que entiendo que en los próximos meses podemos tener ese acuerdo".