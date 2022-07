Ben Affleck volverá a ser Batman para Aquaman

“Reunidos, Bruce y Arthur. Te quiero y te echo de menos, Ben. Los tours de Warner Bros. exploraron bien los platós. Nos han pillado en el set. Se vienen cosas grandes para Aquaman. Todo mi aloha”, así fue como Jason Momoa presentó a Battfleck en su próxima película de DC Cómics. Ahora, es oficial: Ben Affleck regresará como Bruce Wayne.

Todavía no se publicaron más detalles sobre su aparición. Según había comentado el actor en 2019, iba a colgar la capa de Batman para siempre. Pero luego se confirmó que aparecería nuevamente como el Hombre Murciélago en The Flash, próxima cinta dirigida por el argentino Andy Muschietti y protagonizada por el mediático Ezra Miller.

Luego, el público lo pudo ver otra vez en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, aunque este proyecto contenía grabaciones de la cinta de 2017, lo que no significaba nada nuevo en su carrera… hasta ahora, que pisará fuerte en el DCEU (Universo Extendido de DC) otra vez.

La gran incógnita es por qué el Batman de Affleck es incluido en la secuela de Aquaman. Si bien todavía no hay declaraciones oficiales, se cree que este universo de superhéroes tendrá a varios Bruce Wayne en la historia luego de abrirle la puerta a los viajes a través el tiempo y a las diferentes dimensiones (ya que también regresará Michael Keaton a The Flash y Robert Pattinson hace poco triunfó con The Batman).

Aquaman and the Lost Kingdom es la secuela de Aquaman, cinta estrenada en 2018. La misma contará otra vez con James Wan como director y tendrá a David Leslie Johnson-McGoldrick en el guión. Además de Momoa, regresan Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Nicole Kidman, Randall Park, Temuera Morrison y Amber Heard. Mientras que las nuevas incorporaciones son Pilou Asbæk e Indya Moore.

La película llegará a los cines en marzo de 2023.