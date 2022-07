Implementación de nuevo sistema de salud laboral escolar

Adriana Cantero, ministra de Educación, inauguró la nueva sede del servicio de Salud Laboral Escolar para la Delegación VI (Rosario), dándole un espacio central a las acciones de prevención, seguimiento y cuidado del personal del sistema educativo provincial.

El nuevo sistema que se está implementando ha avanzado en la digitalización de todas las carpetas médicas así como en la solicitud online de todas las licencias médicas, a través de la intranet provincial, lo que significa una importante inversión en la agilización de los trámites y procedimientos tanto por parte de los trabajadores como de las instituciones educativas.

Del mismo modo, la decisión de asumir la responsabilidad del cuidado de la salud de los trabajadores por parte de la actual gestión representa un importante ahorro para todas y todos los santafesinos quienes ya no deberán pagar por este servicio a una empresa tercerizada.

REIVINDICACION DE DERECHOS

En el acto de inauguración, la ministra Cantero sostuvo que “estamos realizando este acto de reivindicación de los derechos de los educadores, de nuestras y nuestros trabajadores de la educación y, fundamentalmente, en esta regional que fue, quizá, la más vapuleada por su historia, por su capacidad resistente y porque también fue delegación y sede de los servicios que con el tiempo se fueron desarticulado”.

Más adelante, Cantero agradeció el trabajo del equipo de Salud Laboral porque “se puso al hombro una tarea enorme, porque veníamos de desmontar un sistema que se vendía como fantástico, y en realidad era carísimo para la provincia y con muy pocas posibilidades de prestar un buen servicio para las y los trabajadores de la educación”.

En relación a la decisión de generar un modelo de salud escolar, la titular de la cartera educativa precisó que “sabíamos que se podía funcionar de otra manera y, por eso, estamos inaugurando esta nueva sede con las expectativas de acompañar a todo el sistema educativo para que pueda prestar de la mejor manera posible su tarea”.

“Esta es la forma de cuidar a las generaciones más jóvenes, la forma de saldar las deudas con los adultos que antes no pudieron acceder a la educación y es la forma de visibilizar nuestros contextos más vulnerados en sus derechos, garantizando también qué quiénes prestan el servicio también sean cuidados”, añadió Cantero.

PONER A LAS PERSONAS EN PRIMER LUGAR

Finalmente, la ministra de Educación manifestó que “un servicio de salud laboral no sólo un servicio de control de ausentismo, es un servicio que tiene que poder poner en primer lugar a las personas y, para ello, el desafío es tener sistemas ágiles, sencillos, que faciliten las tramitaciones y que tengan una trazabilidad que nos permita ver el historial de ausencias y tener control pero, fundamentalmente, asistencia y todo eso se resume en este nuevo sistema de salud laboral”.

UN ANTE Y UN DESPUES

Por su parte, el coordinador de Salud Laboral del Ministerio de Educación, Germán González, expresó que “está apertura marca un antes y un después porque estamos inaugurando un lugar propio después de 12 años durante los que no hubo salud laboral porque se desmanteló y se tercerizó la prestación con un servicio que no tenía empatía con los agentes. Cuándo armamos el equipo de médicos y de agentes administrativos fuimos pensando en cada uno por la empatía que tienen hacia el otro y el compromiso de poder escuchar y atender a la persona en su totalidad, para sacar esa idea colectiva de que los agentes de la educación no quieren trabajar y por eso solicitan una licencia”.

En este mismo sentido, González añadió que “a partir de esta inauguración volvemos a tener sistema propio en la provincia, un procedimiento integral que a partir de la juntas médicas territoriales atiende a las necesidades de las y los trabajadores en cada uno de los rincones de la provincia”.

LA NUEVA SEDE

El nuevo ámbito de salud laboral escolar inaugurado en la Delegación VI de Educación, ubicado en Mendoza 4242 de la ciudad de Rosario, cuenta con 4 nuevos consultorios, 2 depósitos de carpetas médicas, baño de discapacitados, equipamiento especializado, desfibrilador, contacto telefónico exclusivo y espacio de solicitud de licencias online.