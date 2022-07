Perotti y Javkin junto a los familiares de víctimas de hechos de violencia

El gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se reunieron ayer en esa ciudad con familiares de víctimas de hechos de violencia, de parte de quienes recibieron planteos y consultas, e informaron detalles de los planes de obras y proyectos para combatir los hechos delictivos.

“Lo que le hemos transmitido junto al intendente son muchas de las cosas que venimos trabajando en conjunto y algunos compromisos a futuro, algunos que tienen que ver con trabajos en territorio del municipio, de la provincia, y el esquema de inversiones que se vienen desarrollando en tecnología, y algunas de esas leyes que se están planteando”, resumió Perotti.

En el encuentro se acordó la incorporación a la Junta Provincial de Seguridad del Observatorio de Víctimas, a través del cual también se promoverá el seguimiento del Estado de las causas penales, así como la información referida a inversión en tecnología, equipamiento y obras.

Además, se insistió en la importancia de que avancen en la Legislatura los proyectos de la Ley de Víctimas, de prisión preventiva a quienes violan las medidas de distancia en casos de violencia de género, de prisión preventiva por portación ilegal de armas, y la ley que establece el Día de la Víctima.

En ese marco, el gobernador insistió en la “necesidad de aunar los esfuerzos para una reunión donde participe el Ministerio Público de la Acusación, para hacer una evaluación de cada uno de los reclamos que los familiares”. “La idea es que nosotros podamos tener con ellos (familiares de víctimas) un vínculo de fluidez y particularmente teniendo en funcionamiento del Observatorio; nos parece que es un mecanismo en el que podemos utilizar. A veces en el planteo hay mucha información, incluso que nos comprometimos en tener con ellos, sobre todo el nivel de inversión y la tecnología”, agregó.

Y sumó: “Tenemos acciones concretas, la de trabajar en el mejoramiento de los barrios, en la iluminación, en coordinar las cámaras. No puede haber fisuras ni desatención en la coordinación con los esquemas locales. El que no trabaja de esta manera no está entendiendo como se aborda esta problemática. La tenemos que hacer en forma conjunta, que no haya fisuras”.

Finalmente, Perotti reclamó poder tener de parte de Nación “la mirada plena sobre Rosario y la provincia. Ojalá podamos conseguir la atención del Congreso de la Nación en el acompañamiento en las designaciones de jueces federales, en la ley que han presentado todos nuestros legisladores, generando la nueva estructura que necesita la Justicia Federal en la provincia. Que se entienda que la Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio”.



ENCUENTRO POSITIVO

A su turno, Javkin coincidió: “Me parece importante que tengamos una agenda puntual de trabajo, de seguimiento cotidiano; eso es una coincidencia de todos. Nos hemos comprometido, además, a aportar información y el seguimiento, licitaciones, obras, transformaciones en el territorio, y prioridades”. Asimismo, consideró que “los municipios tenemos una parte importante en este tema, y esa información mejora la toma de decisiones y el control”.

Por último, Javkin explicó: "Tenemos casi el 60% de los homicidios de la ciudad establecidos en 4 barrios, entonces hemos acordado algunas acciones de intervención urbana en una zona que nos viene mostrando un crecimiento".

Del encuentro, desarrollado en el edificio municipal, participaron también la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; la secretaria Técnica, Juliana Armendariz, y la directora Provincial de la Delegación del Gobierno de la Provincia en Rosario, Marianela Blangini.

En tanto que, por parte del municipio, asistieron también el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago; el coordinador General de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, Martín Illia; y el director de Asistencia y Empoderamiento de Víctimas, Gonzalo Bonifazi.